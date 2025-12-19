Хор "Гомін" и TEATR.org передали 1 миллион гривен, деньги собрали во время европейского тура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу коллектива.

Читайте также Так звучит Украина: 5 выдающихся хоровых коллективов, о которых должен знать каждый

Средства, собранные в рамках "Единозбора", направят на закупку дронов-перехватчиков, чтобы уничтожать вражеские "Шахеды", и необходимого оборудования для экипажей операторов.

+ 1 000 000 грн на антишахедные дроны полетел в общую копилку проекта! Спасибо за доверие и поддержку сбора! Желаем аншлагов и благодарных ценителей вашего таланта! Ну и призываем всех присоединяться к "Единозбору",

– написал Сергей Притула в инстаграме.

Хор "Гомін" и Сергей Притула / Фото из инстаграма коллектива

Важно! Приобщиться к "Единозбору" можно по ссылке. Цель – 1 миллиард гривен.

Недавно хор "Гомін" вернулся из большого европейского тура. Коллектив сыграл 35 концертов в 19 городах и 9 странах: Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Австрии, Венгрии и Чехии.

Во время тура удалось собрать 10 миллионов гривен для ряда важных инициатив:

1 миллион гривен перечислили на "Единозбир"

6 миллионов гривен направили на переоборудование двух микроавтобусов до уровня медэваков

1 миллион гривен передали на поддержку пострадавших от российской атаки на Тернополь 19 ноября

2 миллиона гривен пошли на сбор "Народный гомін", в рамках которого уже удалось передать 25 автомобилей украинским военным, еще такое же количество передадут в январе

Сейчас абсолютно все, что может помочь нашим защитникам и поддержать их боевой дух, должно работать на это. Мы, к сожалению, живем в такие времена, когда, как по мне, есть два принципа: или ты в армии, или ты для армии. И если наше творчество может хоть чем-то помочь – мы готовы работать и в дальнейшем,

– отметил художественный руководитель коллектива Вадим Яценко.

Что известно о европейском туре хора "Гомін"?