"Щедрик" среди руин: хор довел до слез выступлением на разрушенной теплоэлектростанции ДТЭК

На одной из разрушенных тепловых электростанций ДТЭК состоялось особое выступление: хор исполнил легендарный "Щедрик" накануне рождественских праздников.

Зрители признаются, что во время просмотра этого видео трудно сдержать слезы. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу ДТЭК.

Хор исполнил "Щедрик" в машинном зале ТЭС, которая пострадала от российских ракетных ударов. Это выступление стало частью совместной инициативы ДТЭК и Svitlo Concert (культурное агентство Восточной Европы, которое занимается организацией концертов), направленной на обращение к мировому сообществу с просьбой усилить поддержку украинской энергетики в условиях беспрецедентных испытаний.

Свет держится,

– подчеркнула команда ДТЭК.

Заметим, на сайте ДТЭК указано, что с начала полномасштабного вторжения их теплоэлектростанции были атакованы россиянами более 210 раз.

В видео, которое снимали на поврежденной теплоэлектростанции, появились не только сами хористы, но и работники компании, которые также подпевали.

В комментариях под публикацией украинцы написали немало приятных слов.

"Это мега круто. До мурашек";

"Обожаю хор. Круто";

"Невероятно";

"Очень хорошая инициатива";

"До слез".

Комментарии под видео, где хор спел "Щедрик" на одной из разрушенных теплоэлектростанций ДТЭК / Скриншоты из инстаграма

Для справки! ДТЭК – крупнейшая частная энергокомпания Украины (аббревиатура от русского названия Донбасская топливно-энергетическая компания). В холдинг входят десятки предприятий по всей Украине, которые производят электроэнергию, добывают уголь и газ и распределяют электроэнергию и тому подобное.

Что известно о "Щедрике", который прозвучал на разрушенной электростанции?