Антирейтинг выступлений на Евровидение: кто оказался в списке худших

Уже 69 лет песенный конкурс Евровидение открывает свои двери для многих певцов, желающих одержать победу для своей страны. Но несмотря на то, что намерения – благие, часто выступления оказываются провальными и совсем не тянут на звание победителя.

В этом году участие в Евровидении-2025 принимают 37 стран. Среди них точно есть один победитель и тот, кто, к сожалению, получит статус худшего. Поэтому предлагаем вспомнить в материале Show24 худшие выступления за всю историю конкурса.

Fud Leclercq – Ton nom (Бельгия)

Это один из тех случаев, когда Бельгия потерпела тотальный провал. Тогда конкурс Евровидение на своей территории принимал Люксембург, а Fud Leclercq уже в четвертый раз пытался покорить европейскую публику.

К сожалению, песня артиста не понравилась судьям и публике, из-за чего он получил 0 и занял последнее место в общем рейтинге.

Fud Leclercq – Ton nom: смотрите видео онлайн

Finn Kalvik – Aldri I Livet (Норвегия)

В 1981 году Finn Kalvik представлял Норвегию на Евровидении, которое проходило в Ирландии. Певцу тотально не повезло, ведь он уехал домой с результатом в ноль баллов и последним местом в общем рейтинге.

Finn Kalvik – Aldri I Livet: смотрите видео онлайн

Thomas Forstner – Venedig Im Regen (Австрия)

Этот конкурс стал настоящей интригой. Все потому, что в большом финале Швеция и Франция сравнялись по одинаковому количеству баллов. Но, соответствии с правилами Евровидения, победу одерживает тот, кто получал наибольшее количество баллов чаще. В этом случае пальма первенства перешла к Швеции.

Но пока две страны соревновались за победу, представитель Австрии не сумел выбраться из "антирейтинга", ведь получил ноль баллов.

Thomas Forstner – Venedig Im Regen: смотрите видео онлайн

The Makemakes – I Am Yours (Австрия)

Тогда Австрия была страной-хозяином Евровидения, ведь Кончита Вурст принесла победу своей стране. К сожалению, группа The Makemakes не прославилась хорошим результатом, а наоборот – это был фатальный проигрыш.

Артисты получили ноль баллов от жюри и заняли 27 место в рейтинговой таблице. И вообще считается, что это выступление стало худшим выступлением страны-организатора с 1957 года.

The Makemakes – I Am Yours: смотрите видео онлайн

James Newman – Embers (Великобритания)

Представителем Великобритании в 2021 году был певец James Newman. Его трек получил ноль баллов как от зрителей, так и от профессиональных судей. Это стало одним из худших результатов.

В свою очередь, артист не растерялся и просто поблагодарил публику за любовь и поддержку.

James Newman – Embers: смотрите видео онлайн

Отметим, что уже сегодня, 13 мая, представители из Украины будут выступать в первом полуфинале. Группа Ziferblat довольна полученным порядковым номером.