Бывшая жена Игоря Билозира раскрыла, кому на самом деле принадлежат авторские права на его песни

Первая жена композитора Игоря Билозира рассказала о владельце его песен. Оказывается, что авторские права на музыкальное наследие артиста принадлежат конкретному человеку.

Об этом рассказала Оксана Билозир накануне 70-летия композитора. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Главком".

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Оксана Билозир поделилась, что единственным законным наследником творческого наследия Билозира является его родной сын Андрей. Однако, по ее словам, артисты до сих пор пренебрегают необходимостью получения официального разрешения на исполнение композиций.

У Игоря Билозира есть один-единственный наследник – это его родной сын. И к нему артисты не обращаются, пока что самовольно исполняют. Легче же просто спеть, чем у кого-то спрашивать. Когда мы начнем выполнять юридические нормы, тогда у всех будут прекрасные отношения, и мы будем вместе творить общее дело,

– отметила Оксана Билозир.

Для справки! Будущий народный артист Игорь Билозир появился на свет 24 марта 1955 года во Львове. Он возглавлял всемирно известный вокально-инструментальный ансамбль "Ватра", став его четвертым и самым известным руководителем. Судьба музыканта оборвалась при драматических обстоятельствах. 8 мая 2000 года во львовской "Цисарской кофе" Билозир с друзьями пел украинские песни, в частности композицию "Первый снег". Из-за конфликта с другой компанией, которая слушала русский шансон, двое мужчин – Дмитрий Воронов и Юрий Калинин – жестоко избили 45-летнего композитора. Несмотря на 20-дневную борьбу врачей за его жизнь, 28 мая Билозир умер. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Недавно песня, за которую погиб музыкант, неожиданно оказалась в трендах тиктока. Ранее мы уже писали о том, за какую песню Игоря Билозира убили во Львове.