На войне погиб украинский музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов
Игорь Ходжаниязов – уникальный человек. Он был матросом, а в гражданской жизни – музыкантом, исследователем, любящим мужем и отцом.
Его жизнь оборвалась 28 июня в результате прямого попадания КАБа, сообщила его жена Елена Шикура.
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Помимо того, что защитник погиб в День Конституции Украины, трагедия произошла накануне первого дня рождения его младшего сына Гордия.
Я была счастлива с тобой каждый день на протяжении почти всех 13 лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много действительно полезного и выдающегося в различных сферах, которыми ты горел и в которых блестяще разбирался, вдохновляя многих. Мы будем жить, и обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты, Солнце мое,
– с щемящим сердцем написала жена.
Без отца остались трое малолетних детей.
Для контекста. Игорь родом из Винницы. Его знали как переводчика, музыканта, исследователя истории традиционной музыки, программиста. Он был одним из основателей литературного объединения "Новый шинок", а также участником группы Mashala Doza.
Коллеги, знавшие Ходжаниязова, поделились своими воспоминаниями, связанными с ним.
Нина Паскал восхищалась интересом Игоря к балканской и греческой музыке.
Игорь был невероятно светлым, глубоким и творческим человеком. И именно таким он навсегда останется в нашей памяти и в звуках своего бузуки,
– подчеркнула она.
Алла Пустовист назвала эту утрату неописуемой.
Я не знаю такого человека, который мог бы так глубоко разбираться в определенных вопросах. И радовалась, что наконец мир музыкальной фольклористики принял его в свое сообщество. О горловом пении, о гуцульской музыке, о том, где искать классные и новые мелодии гопаков, я могла спросить только у него,
– добавила женщина.
Сестра военнослужащего сообщила, что похороны состоятся в селе Зарванцы на Аллее защитников Украины.