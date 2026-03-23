Куда исчез Игорь Кондратюк и станет ли он ведущим обновленного "Караоке на Майдане"
- Игорь Кондратюк занимается волонтерством и благотворительностью. Известно, что он не вернется к роли ведущего "Караоке на Майдане".
- Программа "Караоке на Майдане" возобновится с благотворительной целью, а Кондратюк будет креативным продюсером шоу.
Имя Игоря Кондратюка для украинского зрителя уже давно стало символом телевидения. Ведь его знают как неизменного ведущего "Караоке на Майдане", продюсера, который открыл новые имена артистов в шоубизнесе, и справедливого судью различных талант-шоу. Но в последнее время Кондратюк реже появляется в информационном поле.
После начала полномасштабного вторжения жизнь Игоря Кондратюка изменилась. Он сосредоточился на волонтерстве, но и не оставил публичное пространство, ведь дает интервью, реагирует на важные события и комментирует интересные общественные дискуссии. Подробнее об этом читайте в материале 24 Канала.
Что известно об Игоре Кондратюке?
Игорь Кондратюк родился в селе в Херсонской области. Детство он в основном провел в Заградовке, где проживал его дедушка. Когда Игорю было 7 лет, из-за онкологического заболевания ушла из жизни его мама.
Это была трагедия, которая, может, и сформировала меня. Это трудно анализировать. Я пробовал это описать для себя. Видимо, я стал более философски настроенным человеком, меня больше привлекали книги. А может, я таким был с самого детства,
– делился ведущий.
После 3 класса он с семьей переехал в Каланчак, где закончил школу. Впоследствии поступил в Киевский университет и окончил физический факультет. После учебы работал в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины. В 34 года Игорь Кондратюк защитил кандидатскую диссертацию.
Игорь Кондратюк в школе / Скриншот из видео
Впервые Кондратюк появился на телевидении как участник игры "Что? Где? Когда?". Впоследствии начал работать как шоумен и помощник ведущего – это были программы российского телеканала в Москве.
Первая программа Игоря Кондратюка как ведущего вышла в 1992 году. Телеигра называлась "5+1". Впоследствии вел "Программу передач на завтра", а позже – "Игрушки для улицы". Из этих программ выросло шоу "Караоке на Майдане".
Популярная программа еженедельно выходила на нескольких телеканалах в Украине, а также в 2006 году транслировалось "Караоке на Арбате" в Москве. Игорь Кондратюк был неизменным ведущим проекта около 20 лет.
"Караоке" – это было выдающееся событие для украинского телевидения этих времен. Мы нескромно считали, что где-то миллион людей у нас на передаче побывало. Потому что мы сняли более 1000 программ и были такие, где бывало по 30 тысяч человек,
– рассказывал Кондратюк.
Победители программы "Караоке на Майдане" становились участниками другого шоу – "Шанс", где Кондратюк был продюсером, соавтором и фигурантом некоторых эпизодов. Эту программу до сих пор вспоминают как одну из лучших на ТВ в Украине.
Также Игорь Кондратюк участвовал в таких проектах как судья:
- "Украина имеет талант!";
- "Х-Фактор" (Кондратюк - единственный судья, которому удалось доводить подопечных до суперфинала в 5 из 6 сезонов).
Чем закончилась ссора с Виталием Козловским?
Игорь Кондратюк был продюсером не только многих проектов, но и артистов. Он сотрудничал с Виталием Козловским, Натальей Валевской, Павлом Табаковым, Александром Воевуцким.
Виталий Козловский – первый победитель проекта "Шанс", который в дальнейшем стал подопечным Игоря Кондратюка. Через несколько лет они разорвали отношения, однако певец продолжал исполнять песни на концертах, авторские права на которые принадлежали продюсеру.
Кондратюк подал в суд – тяжба завершилась тем, что Виталию приходилось выплатить большую сумму долга. Конфликт между Козловским и Кондратюком стал одним из самых громких случаев скандалов "продюсер-подопечный" в украинском шоубизнесе. Ссоры и резкие высказывания в сторону друг друга то возобновлялись, то затихали.
В 2025 году Виталий Козловский продал квартиру отца, оплатил долги и вернул права на каталог своих песен. Поэтому артист громко вернулся с украинскими перепевами старых хитов.
Он закрыл этот свой позорный гештальт. На то, что говорит Козловский – мне безразлично. Я на него забил с 2012 года. Все, что происходило, это происходило потому, что он должен был понести наказание за свое свинство,
– рассказывал Игорь Кондратюк.
Что известно о личной жизни Игоря Кондратюка?
Более 30 лет Игорь Кондратюк состоит в браке с Александрой Городецкой. У супругов есть трое детей – сыновья Сергей и Даниил и дочь Полина. Старший сын добровольно присоединился к армии в сентябре 2023 года – он служит в 46 ОАеМБр.
В мае 2025 года Игорь Кондратюк показывал фото с дочерью из США. Там она закончила Университет штата Аризона, получив степень бакалавра аэрокосмической инженерии (Aerospace Engineering).
Где сейчас Игорь Кондратюк и вернется ли "Караоке на Майдане?"
Игорь Кондратюк 14 марта отпраздновал день рождения – ему исполнилось 64 года. Продюсер остается в Украине. В основном он занимается благотворительностью.
На своей странице в фейсбуке продюсер регулярно публикует сборы. Буквально недавно он приобрел два детектора дронов для бойцов 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ. Благотворительная банка Игоря Кондратюка неизменна и актуальна.
Сейчас я занимаюсь только тем, что пытаюсь волонтерить, собирать средства для нескольких подразделений и больше ничем,
– рассказывал Игорь Кондратюк.
Ведущий также рассказывал, что получает пенсию в размере около 10 тысяч гривен. Сейчас он не зарабатывает, ведь имеет накопления за активные годы работы на телевидении.
"Я немножко накопил и еще хватает. Я хорошо зарабатывал. У меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как американский инвестор Уоррен Баффет, вышел в кэш. Причем очень давно", – говорил Кондратюк.
Интересно, что в феврале этого года анонсировали возвращение "Караоке на Майдане". У программы будет благотворительная цель – поддержать реабилитационный центр "Титановые". Игорь Кондратюк не вернется к роли ведущего, но будет креативным продюсером шоу, чтобы сохранить основные детали легендарной передачи.