Ему до ж*пы, что гибнут украинцы, – Кондратюк жестко высказался о Данилко и песнях на русском

Игорь Кондратюк прокомментировал недавний скандал вокруг Верки Сердючки и ее концертов с русскоязычными песнями. Продюсер резко высказался о том, почему Данилко до сих пор не перевел старые хиты.

Игорь Кондратюк раскритиковал Андрея Данилко, который до сих пор не поставил крест на русском языке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Слей Шоу".

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Почему с 2014 года не до всех дошло, что на России нужно ставить большой крест? Потому что не у всех есть мозги. Это единственный ответ,

– высказался продюсер.

В то же время Кондратюк отметил, что уважает Андрея Данилко и считает его талантливым человеком. Однако единственным выходом из этой ситуации было бы – "умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром".

"Ему до ж*пы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных из-за языка... Ему это до ж*пы! Это означает, что у него нет мозгов. Не все талантливые люди умные", – подытожил Игорь Кондратюк.

Почему возник скандал с Сердючкой?

На одном из очередных концертов Верка Сердючка снова исполняла свой русскоязычный репертуар. Возникла волна критики в сторону артиста и жалобы языковому омбудсмену. Дело передали на рассмотрение Нацполиции.

Впоследствии Тарас Креминь заявил, что на самом деле Андрей Данилко не нарушал закон. В Украине можно исполнять русскоязычные песни, если они относятся к репертуару артиста, который является гражданином Украины.

Верка Сердючка с иронией отреагировала на скандал на концерте в Одессе и послала тех, кто ее "не любит". И пошутила, что ее "так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном".