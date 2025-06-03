Я этого не терплю, – Кондратюк неожиданно заявил о звездной болезни Виталия Козловского

Известный продюсер Михаил Ясинский, который работает с Олей Поляковой, прокомментировал примирение Виталия Козловского и его наставника Игоря Кондратюка. Он заявил, что продюсер якобы сам того не желая стал сотворцом эффектного перезапуска певца.

Кондратюк уже отреагировал на эти заявления публично. К тому же он высказался о звездной болезни Козловского. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Михаила Ясинского.

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Продюсер Оли Поляковой считает, что иногда артисту стоит взять творческую паузу, чтобы впоследствии громко вернуться на сцену – такой шаг может стать новым толчком в карьере. Михаил Ясинский объяснил, что это и произошло с Виталием Козловским, а Игорь Кондратюк, сам того не осознавая, сыграл в этом ключевую роль.

Идея заключалась в том, чтобы наказать непокорного подчиненного артиста, а по факту это второе рождение. Даже, как бы это иронично не звучало, второй шанс. Конечно, что круто сработала команда, что Виталик в прекрасной форме и пошел на определяющие и сложные решения в своей жизни. Но именно эта пауза, которая затянулась точно к моменту, когда целое поколение, которое помнит эти песни, достигли определенного возраста, и не более, чтобы отрываться под них именно так, как они делают сейчас – это настоящая магия, и господин Кондратюк бессознательно, своими действиями ее создатель. Как би он того не хотел. Однако, он хороший человек, потому что если бы был злой, то не отдал бы права на эти песни,

– написал продюсер.

К этому посту свой комментарий оставил Игорь Кондратюк: "Да, ты прав: этот кейс – о моей нелюбви к нарушителям законов и лжецам, настойчивости и доброте".



Игорь Кондратюк высказался о возвращении Виталия Козловского на сцену / Скриншот с фейсбука

Также он высказался о том, как новая волна популярности изменила Виталия Козловского.

Звездные болезни? Точно не нравятся. Я этого не терплю. Виталий Козловский – это еще не худший случай звездной болезни, который мы наблюдаем,

– отметил продюсер.



Игорь Кондратюк заговорил о звездной болезни Виталия Козловского / Скриншот с фейсбука

Напомним, более 12 лет Игорь Кондратюк и Виталий Козловский находились в конфликте из-за того, что певец в одностороннем порядке расторг контракт с наставником, а впоследствии нарушил авторские права, исполняя свои хиты без разрешения. Тем не менее, недавно Козловский погасил многомиллионный долг перед продюсером и каталог песен перешел к нему.