Где сейчас композитор Игорь Поклад, который находился в российской оккупации

Украинский композитор родился в городе Бишкек. Мать поддерживала сына в его таланте к музыке. Когда закончилась Вторая мировая война, семья переехала в Украину, а Игорь Поклад учился в местной школе и в 1957 году закончил обучение по классу фортепиано.

Впоследствии мужчина поступил в Киевское музыкальное училище им. Глиэра на историко-теоретическое отделение. Во время учебы Игорь работал концертмейстером. Уже тогда он делал первые творческие шаги, когда в соавторстве с Борисом Олейником выпустили композицию – "Песня не заблудится". Впоследствии Поклад учился на композиторском факультете Киевской государственной консерватории. Как развивалась карьера, кто стал спутницей жизни и как удалось пережить российскую оккупацию, читайте в материале Show24.

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Карьера композитора и опермейстера

Жена композитора говорит, что первая популярность начала приходить к мужу с песней "Зелен клен", а позже уже появились на свет "Наречена", "Чарівна скрипка", "Дикі гуси" и другие.

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Стоит вспомнить и то, что Игорь Поклад создал ВИА "Мечта" и был его художественным руководителем с 1965 по 1969 годы.

С 1973 года композитор пробует себя в театре. Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт. К примеру, Поклад работал над продолжением музыкальной пьесы "Свадьба в Малиновке". Следующей работой стала "Конотопская ведьма", а вот самой большой ошибкой в своей жизни автор считает отказ от работы в фильме "В бой идут только "старики".

Кроме того, Поклад также писал музыку к мультипликационным лентам и кино: "Энеида", "Как казаки невест освобождали", "Балаган", "Обет", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.

Деятельность композитора многогранна, поэтому полностью заслуженным является то, что Игоря Поклада наградили рядом государственных наград.

1986 год – Шевченковская премия за полнометражные документальные фильмы "Командармы индустрии", "Председательствующий корпус", "Стратеги науки".

1997 год – народный артист Украины.

2011 год – орден "За заслуги" II степени.

2017 год – специальная премия "Человек года" им. М. Воронина и орден князя Ярослава Мудрого V степени.

2021 год – звание "Героя Украины".

2024 год – отличие "Национальная легенда Украины".

Владимир Зеленский вручил Игорю Покладу звание "Героя Украины" / Фото Офиса Президента Украины

Личная жизнь

Избранницей композитора стала женщина Светлана, которая по специальности филолог, учительница русского языка и литературы. С любимым она познакомилась во время учебы на втором курсе. Уже тогда все знали фамилию Поклад, но Светлана по каким-то причинам считала, что композитор – старший мужчина.

На первое свидание Игорь пригласил девушку на игру киевского "Динамо". Но после этого их дороги разошлись аж на 10 лет. И только в конце 80-х годов пара снова сошлась и начала строить совместную жизнь.

Светлана жила за границей, но когда развалился СССР, она вернулась в Украину. С тех пор супруги не разводились.

Игорь Поклад с женой Светланой / Фото с фейсбука Светланы Поклад

Жизнь в оккупации

Семья Покладов живет в 7-8 километрах от Гостомеля. Тогда Светлана была убеждена, что им очень повезло, что они находятся в Ворзеле, а не Киеве, ведь там у них есть жилье в самом центре города.

В последние дни февраля россияне уже были в окрестностях, но женщина до последнего думала, что в Гостомеле оккупантов перебьют и на том закончится война.

Но когда уже увидели танки и БТР возле своего дома – тогда уже мы поняли, что что-то не то. А потом один за другим начали разрушать мосты, которые соединяли нас с Киевом,

– рассказывала жена композитора.

Игорь Поклад в первые дни полномасштабной войны / Фото из фейсбука Светланы Поклад

Тогда семья поняла, что состояние их дел желает лучшего. Не было ни света, ни воды, ни газа, однако продуктов хватало. Некоторое время Поклад с друзьями и кумовьями жили в подвале. После 8 марта было организовано "зеленые коридоры", однако супруги не выехали, ведь они не имели бензина для машины, аккумулятор был полностью разряжен, а с животными не пускали к эвакуационным автобусам, еще и до пункта сбора надо было идти около двух километров.

Интересно, что более пятидесяти лет Игорь дружил с Иосифом Кобзоном, но позже прервали общение, ведь, по мнению композитора, артист сошел с ума, когда начал поддерживать Россию и агрессировать на Украину.

11 марта 2022 года композитора, его жену, пожилую маму женщины и животных спасли.

Это группа из Главного управления разведки Украины, одно имя я могу раскрыть, потому что об этом уже много писали и даже фильм сняли. Это известная волонтер Гайде Ризаева, которая дважды была в плену у ЛНР-овцев, она крымская татарка,

– поделилась Светлана.

После того как семья оказалась в безопасном месте, российские оккупанты зашли в их дом в Ворзеле. Они не просто испортили жилье и двор, а еще и заминировали его.

В конце концов они заминировали дом. Заминировали конкретно кабинет Игоря Дмитриевича, так чтобы, знаете, открыл крышку пианино – и наверх, к Господу Богу,

– рассказала жена композитора.

Где сейчас Игорь Поклад

В Ворзель семья вернулась в июле 2022 года. Сразу взялись за обустройство жилья и сада, ведь убытки от оккупантов были немалые. Впоследствии была издана книга "По ту сторону рояля", где Светлана описала жизнь Игоря Дмитриевича, его творчество, друзей, женщин.

Книга "По ту сторону рояля" / Фото с фейсбука Светланы Поклад

Жена композитора убеждена, что, видимо, это была ее основная миссия на земле.