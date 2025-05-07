Где сейчас композитор Игорь Поклад, который находился в российской оккупации
- Украинский композитор Игорь Поклад пережил российскую оккупацию в своем доме в Ворзеле, который впоследствии был заминирован оккупантами.
- Семья Покладов была спасена 11 марта 2022 года группой из Главного управления разведки Украины и вернулась домой в июле 2022 года.
- По возвращении они восстанавливали свое жилье, а жена Игоря издала книгу о его жизни и творчестве.
Украинский композитор родился в городе Бишкек. Мать поддерживала сына в его таланте к музыке. Когда закончилась Вторая мировая война, семья переехала в Украину, а Игорь Поклад учился в местной школе и в 1957 году закончил обучение по классу фортепиано.
Впоследствии мужчина поступил в Киевское музыкальное училище им. Глиэра на историко-теоретическое отделение. Во время учебы Игорь работал концертмейстером. Уже тогда он делал первые творческие шаги, когда в соавторстве с Борисом Олейником выпустили композицию – "Песня не заблудится". Впоследствии Поклад учился на композиторском факультете Киевской государственной консерватории. Как развивалась карьера, кто стал спутницей жизни и как удалось пережить российскую оккупацию, читайте в материале Show24.
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Карьера композитора и опермейстера
Жена композитора говорит, что первая популярность начала приходить к мужу с песней "Зелен клен", а позже уже появились на свет "Наречена", "Чарівна скрипка", "Дикі гуси" и другие.
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Стоит вспомнить и то, что Игорь Поклад создал ВИА "Мечта" и был его художественным руководителем с 1965 по 1969 годы.
С 1973 года композитор пробует себя в театре. Он является автором музыки к десяткам мюзиклов и оперетт. К примеру, Поклад работал над продолжением музыкальной пьесы "Свадьба в Малиновке". Следующей работой стала "Конотопская ведьма", а вот самой большой ошибкой в своей жизни автор считает отказ от работы в фильме "В бой идут только "старики".
Кроме того, Поклад также писал музыку к мультипликационным лентам и кино: "Энеида", "Как казаки невест освобождали", "Балаган", "Обет", "Как казаки в хоккей играли" и многие другие.
Деятельность композитора многогранна, поэтому полностью заслуженным является то, что Игоря Поклада наградили рядом государственных наград.
- 1986 год – Шевченковская премия за полнометражные документальные фильмы "Командармы индустрии", "Председательствующий корпус", "Стратеги науки".
- 1997 год – народный артист Украины.
- 2011 год – орден "За заслуги" II степени.
- 2017 год – специальная премия "Человек года" им. М. Воронина и орден князя Ярослава Мудрого V степени.
- 2021 год – звание "Героя Украины".
- 2024 год – отличие "Национальная легенда Украины".
Личная жизнь
Избранницей композитора стала женщина Светлана, которая по специальности филолог, учительница русского языка и литературы. С любимым она познакомилась во время учебы на втором курсе. Уже тогда все знали фамилию Поклад, но Светлана по каким-то причинам считала, что композитор – старший мужчина.
На первое свидание Игорь пригласил девушку на игру киевского "Динамо". Но после этого их дороги разошлись аж на 10 лет. И только в конце 80-х годов пара снова сошлась и начала строить совместную жизнь.
Светлана жила за границей, но когда развалился СССР, она вернулась в Украину. С тех пор супруги не разводились.
Жизнь в оккупации
Семья Покладов живет в 7-8 километрах от Гостомеля. Тогда Светлана была убеждена, что им очень повезло, что они находятся в Ворзеле, а не Киеве, ведь там у них есть жилье в самом центре города.
В последние дни февраля россияне уже были в окрестностях, но женщина до последнего думала, что в Гостомеле оккупантов перебьют и на том закончится война.
Но когда уже увидели танки и БТР возле своего дома – тогда уже мы поняли, что что-то не то. А потом один за другим начали разрушать мосты, которые соединяли нас с Киевом,
– рассказывала жена композитора.
Тогда семья поняла, что состояние их дел желает лучшего. Не было ни света, ни воды, ни газа, однако продуктов хватало. Некоторое время Поклад с друзьями и кумовьями жили в подвале. После 8 марта было организовано "зеленые коридоры", однако супруги не выехали, ведь они не имели бензина для машины, аккумулятор был полностью разряжен, а с животными не пускали к эвакуационным автобусам, еще и до пункта сбора надо было идти около двух километров.
Интересно, что более пятидесяти лет Игорь дружил с Иосифом Кобзоном, но позже прервали общение, ведь, по мнению композитора, артист сошел с ума, когда начал поддерживать Россию и агрессировать на Украину.
11 марта 2022 года композитора, его жену, пожилую маму женщины и животных спасли.
Это группа из Главного управления разведки Украины, одно имя я могу раскрыть, потому что об этом уже много писали и даже фильм сняли. Это известная волонтер Гайде Ризаева, которая дважды была в плену у ЛНР-овцев, она крымская татарка,
– поделилась Светлана.
После того как семья оказалась в безопасном месте, российские оккупанты зашли в их дом в Ворзеле. Они не просто испортили жилье и двор, а еще и заминировали его.
В конце концов они заминировали дом. Заминировали конкретно кабинет Игоря Дмитриевича, так чтобы, знаете, открыл крышку пианино – и наверх, к Господу Богу,
– рассказала жена композитора.
Где сейчас Игорь Поклад
В Ворзель семья вернулась в июле 2022 года. Сразу взялись за обустройство жилья и сада, ведь убытки от оккупантов были немалые. Впоследствии была издана книга "По ту сторону рояля", где Светлана описала жизнь Игоря Дмитриевича, его творчество, друзей, женщин.
Жена композитора убеждена, что, видимо, это была ее основная миссия на земле.