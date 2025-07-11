Жена Игоря Поклада рассказала, что подорвало здоровье композитора: "Мы очень долго боролись"

В Киеве прощаются с легендарным украинским композитором Игорем Покладом, который умер 9 июля в 83-летнем возрасте. Церемония проходит в Национальной филармонии Украины.

Жена Поклада, Светлана, также присутствует на прощании с мужем, пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA. Она пообщалась с журналистами и рассказала, что подорвало здоровье композитора.

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Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Светлана была убеждена – им с Игорем повезло, что они находятся не в Киеве, а в Ворзеле. Женщина до последнего думала, что оккупантов перебьют в Гостомеле.

Но когда уже увидели танки и БТР возле своего дома – тогда уже мы поняли, что что-то не то. А потом один за другим начали разрушать мосты, которые соединяли нас с Киевом,

– вспомнила жена Поклада.

Некоторое время Поклады провели в подвале в оккупации – это и подорвало здоровье композитора. Светлана отметила – хоть семью впоследствии спасли, ее мама и Игорь Дмитриевич "вышли совершенно другими людьми".

Все эти болезни, видимо, были где-то там спрятаны. Но оно все начало проявляться молниеносно. Мы очень долго боролись, но, к сожалению, есть такие болезни, которые преодолеть нельзя,

– рассказала Светлана Поклад.

Россияне зашли в дом Покладов, когда семья уже находилась в безопасном месте, разрушили его и двор.

"В конце концов они заминировали дом. Заминировали конкретно кабинет Игоря Дмитриевича, так чтобы, знаете, открыл крышку пианино – и наверх, к Господу Богу", – делилась Светлана.

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