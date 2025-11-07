В Италии не разрешили выступить российскому оперному певцу, который поддерживает Путина
- Итальянский амфитеатр отказал российскому оперному певцу Ильдару Абдразакову в выступлении из-за его поддержки Путина.
- Ранее подобные отказы в выступлениях получили и другие российские артисты, такие как Григорий Лепс и группа "Любэ".
Ильдар Абдразаков – российский оперный певец, который с горячим сердцем поддерживает Путина и его действия против Украины. Но судьба все расставляет на свои места, поэтому исполнителю начали отказывать в выступлениях за рубежом.
Скандальный артист почему-то не хочет сидеть в родной стране-террористке, а желает еще и выезжать за ее пределы. Но иностранная публика имеет свое мнение, пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.
Интересно Пение до муравьев, комментарии хористов и кадры с репетиции: каким был концерт хора "Гомон" во Львове
Выступление певца начали бойкотировать. Фонд амфитеатра прислушался к недовольству и сообщил, что Ильдар не будет выступать, назвав его пропутинским.
Ильдар Абдразаков не будет выступать в опере "Дон Жуан", показ которой состоится в Teatro Filarmonico в Вероне с 18 по 25 января 2026 года,
– говорится в сообщении.
Такие действия иностранной аудитории являются небезосновательными, ведь Абдразаков открыто поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Более того, участвовал в мероприятиях, которые финансировала власть Кремля, а в 2024 году стал доверенным лицом Путина на президентских выборах.
В прошлом году вице-президент Европарламента Пина Пичерно сообщила, что театр Сан-Карло, что в итальянском городе Неаполь, отменяет выступление Ильдара Абдразакова.
Концерты каких российских звезд отменили за рубежом?
- В мае 2022 года Израиль отменил концерты Григория Лепса, группы "Звери", Александра Розенбаума.
- Стендап-комик Нурлан Сабуров столкнулся с волной хейта в США, а тогда Израиль также отменил его выступления.
- Германия отказалась от концертов группы "Любэ" и Николая Росторгуева, а оперную певицу Анну Нетребко не желают видеть ни в России, ни в Европе, ни США.