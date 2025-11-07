В Італії не дозволили виступити російському оперному співаку, який підтримує Путіна
- Італійський амфітеатр відмовив російському оперному співаку Ільдару Абдразакову у виступі через його підтримку Путіна.
- Раніше подібні відмови у виступах отримали й інші російські артисти, такі як Григорій Лєпс і гурт "Любе".
Ільдар Абдразаков – російський оперний співак, що з палким серцем підтримує Путіна та його дії проти України. Та доля все розставляє на свої місця, тому виконавцю почали відмовляти у виступах за кордоном.
Скандальний артист чомусь не хоче сидіти у рідній країні-терористці, а бажає ще й виїжджати за її межі. Та іноземна публіка має свою думку, пише 24 Канал з посиланням на ANSA.
Цікаво Спів до мурах, коментарі хористів і кадри з репетиції: яким був концерт хору "Гомін" у Львові
Виступ співака почали бойкотувати. Фонд амфітеатру дослухався до невдоволення й повідомив, що Ільдар не виступатиме, назвавши його пропутінським.
Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері "Дон Жуан", показ якої відбудеться в Teatro Filarmonico у Вероні від 18 по 25 січня 2026 року,
– йдеться у повідомленні.
Такі дії іноземної аудиторії є небезпідставними, адже Абдразаков відкрито підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ба більше, брав участь у заходах, які фінансувала влада Кремля, а у 2024 році став довіреним обличчям Путіна на президентських виборах.
Минулого року віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно повідомила, що театр Сан-Карло, що в італійському місті Неаполь, скасовує виступ Ільдара Абдразакова.
Концерти яких російських зірок скасували за кордоном?
- У травні 2022 року Ізраїль скасував концерти Григорія Лєпса, гурту "Звери", Олександра Розенбаума.
- Стендап-комік Нурлан Сабуров зіштовхнувся з хвилею хейту у США, а тоді Ізраїль також скасував його виступи.
- Німеччина відмовилась від концертів групи "Любе" та Миколи Росторгуєва, а оперну співачку Анну Нетребко не бажають бачити ні в Росії, ні в Європі, ні США.