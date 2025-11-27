Придется делать ринопластику, – PARFENIUK пригрозил сломать нос девушке
- Певец Илья Парфенюк, известный как PARFENIUK, пригрозил сломать нос девушке.
- PARFENIUK объяснил, что его слова были аллегорией, намекая на нежелательные последствия, если вмешиваться в чужие дела.
В сети обсуждают певца Илью Парфенюка, более известного как PARFENIUK. Он пригрозил сломать нос девушке.
Скриншот переписки с PARFENIUK в Threads опубликовала пользовательница с ником azia.tka_, передает 24 Канал. Певец уже отреагировал на ситуацию.
Девушка рассказала, что получила угрозу от PARFENIUK, когда стала на защиту его бывшей избранницы, блогера Симбочки. Дело в том, что ранее та обвинила певца в домашнем насилии.
Совет: не суй везде свой нос, придется делать ринопластику,
– написал PARFENIUK.
В своем инстаграме PARFENIUK рассказал, что этой переписке примерно полгода. По словам певца, он прислал девушке видео, где Симбочка говорит, что ситуация была другой.
Слова можно расценивать по-разному. В этом случае это аллегория о том, что если суешь нос всюду, где не надо, он может значительно увеличиться в размерах, как вариант – ринопластика,
– написал он.
Что этому предшествовало?
На подкасте у Василия Тимошенко Симбочка рассказала о самой жесткой ссоре с PARFENIUK. Конфликт произошел из-за стрима девушки с молдавским блогером. Тогда она была на 7 месяце беременности и попала в больницу. Напомним, что бывшие влюбленные воспитывают дочь Софию.
"Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает, бросает на кровать, где я ударилась животом о быльце кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "Ты мерзость, недостойная жизни"", – вспоминала Симбочка.
Сам PARFENIUK ранее заявлял, что во время отношений с Симбочкой у него были проблемы с алкоголем. Кроме того, певец употреблял наркотические вещества. По словам Ильи, когда он был в неадекватном состоянии, девушка снимала его на видео и провоцировала, чтобы собрать компромат.
"Я себя не оправдываю. Я вел себя не по-мужски в эти моменты. И алкоголь меня также не оправдывает. Я мог не вестись на эти провокации, но поскольку я был еще не до конца сформирован психически и не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, то немного наговорил непристойностей", – делился PARFENIUK.
Впоследствии бывшие заявили, что что им удалось наладить отношения, а предыдущие интервью и действия были сделаны на эмоциях.