Придется делать ринопластику, – PARFENIUK пригрозил сломать нос девушке

В сети обсуждают певца Илью Парфенюка, более известного как PARFENIUK. Он пригрозил сломать нос девушке.

Скриншот переписки с PARFENIUK в Threads опубликовала пользовательница с ником azia.tka_, передает 24 Канал. Певец уже отреагировал на ситуацию.

Девушка рассказала, что получила угрозу от PARFENIUK, когда стала на защиту его бывшей избранницы, блогера Симбочки. Дело в том, что ранее та обвинила певца в домашнем насилии.

Совет: не суй везде свой нос, придется делать ринопластику,

– написал PARFENIUK.

PARFENIUK пригрозил девушке сломать ночь / Скриншот с Threads

В своем инстаграме PARFENIUK рассказал, что этой переписке примерно полгода. По словам певца, он прислал девушке видео, где Симбочка говорит, что ситуация была другой.

Слова можно расценивать по-разному. В этом случае это аллегория о том, что если суешь нос всюду, где не надо, он может значительно увеличиться в размерах, как вариант – ринопластика,

– написал он.

Реакция PARFENIUK / Скриншот из инстаграма певца

Что этому предшествовало?