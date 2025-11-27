Доведеться робити ринопластику, – PARFENIUK пригрозив зламати ніс дівчині

У мережі обговорюють співака Іллю Парфенюка, більш відомого як PARFENIUK. Він пригрозив зламати ніс дівчині.

Скриншот листування з PARFENIUK в Threads опублікувала користувачка з ніком azia.tka_, передає 24 Канал. Співак уже відреагував на ситуацію.

Дівчина розповіла, що отримала погрозу від PARFENIUK, коли стала на захист його колишньої обраниці, блогерки Сімбочки. Річ у тім, що раніше та звинуватила співака у домашньому насильстві.

Порада: не пхай всюди свій ніс, доведеться робити ринопластику,

– написав PARFENIUK.

PARFENIUK пригрозив дівчині зламати ніч / Скриншот з Threads

У своєму інстаграмі PARFENIUK розповів, що цьому листуванню приблизно пів року. За словами співака, він надіслав дівчині відео, де Сімбочка говорить, що ситуація була іншою.

Слова можна розцінювати по-різному. У цьому випадку це алегорія про те, що якщо пхаєш ніс усюди, де не треба, він може значно збільшитись в розмірах, як варіант – ринопластика,

– написав він.

Реакція PARFENIUK / Скриншот з інстаграму співак

Що цьому передувало?