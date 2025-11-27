Доведеться робити ринопластику, – PARFENIUK пригрозив зламати ніс дівчині
- Співак Ілля Парфенюк, відомий як PARFENIUK, пригрозив зламати ніс дівчині.
- PARFENIUK пояснив, що його слова були алегорією, натякаючи на небажані наслідки, якщо втручатися в чужі справи.
У мережі обговорюють співака Іллю Парфенюка, більш відомого як PARFENIUK. Він пригрозив зламати ніс дівчині.
Скриншот листування з PARFENIUK в Threads опублікувала користувачка з ніком azia.tka_, передає 24 Канал. Співак уже відреагував на ситуацію.
Не пропустіть П*зд*ти – погано, – PARFENIUK звинуватив іншого артиста в плагіаті
Дівчина розповіла, що отримала погрозу від PARFENIUK, коли стала на захист його колишньої обраниці, блогерки Сімбочки. Річ у тім, що раніше та звинуватила співака у домашньому насильстві.
Порада: не пхай всюди свій ніс, доведеться робити ринопластику,
– написав PARFENIUK.
У своєму інстаграмі PARFENIUK розповів, що цьому листуванню приблизно пів року. За словами співака, він надіслав дівчині відео, де Сімбочка говорить, що ситуація була іншою.
Слова можна розцінювати по-різному. У цьому випадку це алегорія про те, що якщо пхаєш ніс усюди, де не треба, він може значно збільшитись в розмірах, як варіант – ринопластика,
– написав він.
Що цьому передувало?
На подкасті у Василя Тимошенка Сімбочка розповіла про найжорсткішу сварку з PARFENIUK. Конфлікт стався через стрім дівчини з молдавським блогером. Тоді вона була на 7 місяці вагітності й потрапила до лікарні. Нагадаємо, що колишні закохані виховують доньку Софію.
"Сварка була такого рівня, що я стаю перед ним на коліна й кажу: "Будь ласка, заспокойся. Я ж вагітна". Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підіймає, кидає на ліжко, де я вдарилась животом об бильце ліжка. Це був м'який матрац, але все одно боляче – в мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає. І каже: "Ти мерзота, негідна життя"", – пригадувала Сімбочка.
Сам PARFENIUK раніше заявляв, що під час стосунків з Сімбочкою у нього були проблеми з алкоголем. Крім того, співак вживав наркотичні речовини. За словами Іллі, коли він був у неадекватному стані, дівчина знімала його на відео і провокувала, щоб зібрати компромат.
"Я себе не виправдовую. Я поводився не по-чоловічому в ці моменти. І алкоголь мене також не виправдовує. Я міг не вестися на ці провокації, але позаяк я був ще не до кінця сформований психічно і не так себе контролював, як можу це робити зараз, то трохи наговорив непристойностей", – ділився PARFENIUK.
Згодом колишні заявили, що їм вдалося налагодити стосунки, а попередні інтерв'ю та дії були зроблені на емоціях.