Чому розпочався скандал – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Як усе починалося?

Співак Vova Cigan днями випустив пісню "Хованки", та кліп на неї, за його словами, "зніс" PARFENIUK.

Ілюха, я завжди слухав твої пісні, надихався твоєю творчістю і навіть підтримував їх у тіктоці. А ти взяв і зніс мій кліп, нічого не сказавши. Для чого ти це робиш? Не розумію, що тобі це дає?,

– обурився юний артист.

Цей ролик на його сторінці в тіктоці за 5 днів зібрав понад 300 тисяч переглядів, тож відповідь PARFENIUK не забарилася.

Реакція PARFENIUK на звинувачення від Vova Cigan

Ілля записав відео у свій інстаграм.

Вау, ти що? Не чуєш, що це моя пісня? Чи тобі про це не сказали? Чи ти не знаєш, що так робити не можна? Тоді питання до твоєї команди: Papa Music, чому ви не навчили артиста, що займатися плагіатом — це погано? І тепер ви кажете, що не відповідаєте за вчинки вашого артиста, що він сам собі щось там придумав, і йому хтось допомагає. Це ваш артист, чи не ваш артист?,

– обурився Парфенюк.

Він також розповів, що після того, як історія стала публічною, на його сторінку почали масово приходити коментарі від ботів з Бангладешу та Індії. Вони намагаються "приписати" йому плагіат пісні Скриптоніта Baby mama.

Ви думаєте зруйнувати мою статистику, щоб просунути трек Vova Cigan? Навчіться працювати з артистами, не губіть їхні кар'єри. Ви ж нічого не робите для того, щоб артист розвивався. Ви мали пояснити йому, що так не робиться. П*зд*ти – погано,

– наголосив Ілля.

І додав: "Май повагу. Хтось це придумав не для того, щоб це колись сп*зд*ли."

Про який трек йдеться?

За структурою, гармонією та загальним мотивом "Хованки" звучить як "Врубай" PARFENIUK, але перероблена під Vova Cigan: інша мелодія, слова та звуки.

Тут варто згадати, що напередодні лейбл Papa Music поскаржився на трек PARFENIUK "Врубай", бо він нібито є плагіатом на пісню "Дівчина" від Quest Pistols, Wellboy та PARFENIUK. Тоді Ілля заявив, що лейблу Papa Music "брудно веде гру".