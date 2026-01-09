Мы не должны хоронить детей, – Илларион Павлюк откровенно рассказал о потере дочери

Украинский писатель Илларион Павлюк и его жена Светлана пережили страшное горе. Супруги потеряли одну из дочерей-близняшек – Илану.

Павлюк откровенно рассказал о потере ребенка в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Читайте также Продавец года и главный мотиватор читать: как Илларион Павлюк стал звездой соцсетей

Это было худшее в нашей жизни, что может произойти. И мы это проходили вместе – буквально держа друг друга за руки. Ничего хуже не может быть. Потому что нет точки в твоей жизни, где ты более беспомощный, чем когда видишь своего мертвого ребенка на каталке в морге,

– сказал Илларион Павлюк.

Писатель признался, что присоединился к армии в том числе и из-за потери дочери. В первый год на войне он записывал каждое сообщение о погибших детях в блокнот и добавлял имена, если они были известны.

Я до сих пор иногда так делаю, если меня что-то сильно и больно задевает. Я хочу это помнить. Самое большое горе для отца, которое не должно происходить. Мы не должны хоронить детей,

– подчеркнул мужчина.

Павлюк рассказал, что врач назначила его жене естественные роды. Она заверила, что все будет хорошо, но не присутствовала на родах. Всю ответственность врач сбросила на Светлану.

Пауза 13 минут между близняшками, и никто не интересуется, как там. Жена спрашивает: "Это нормально?", а ей отвечают: "Не волнуйтесь". А младшая обмоталась пуповиной и в родовых путях 13 минут страдала от недостатка кислорода. Очень сильно был разрушен мозг. Врач сказала жене: "Вы не сообщили, что у вас перед тем ребенок болел ветрянкой. Вот вам причина",

– вспомнил Илларион.

По словам писателя, потом жена сдала тест на антитела, который показал, что она не могла заразить ребенка ветрянкой, ведь имела эту болезнь в детстве. Однако некоторое время женщина все равно обвиняла себя в трагедии.

Я себя обвинял, что не был рядом с ней в этот день. Мы не должны были рожать, еще оставалось 3 недели. Я должен был поехать в командировку на 1 день, даже не на сутки: утром вылететь, вечером прилететь. Если бы я был на родах, я бы точно не дал им 13 минут пить чай, или что они делали, и этого не допустил бы,

– отметил Павлюк.

Илана прожила 5 лет. Она умерла от воспаления легких. Дочь Павлюка родилась незрячей, но благодаря реабилитации удалось восстановить зрение. Также девушка могла улыбаться, несмотря на негативные прогнозы врачей.

Писатель отметил, что плохо помнит день, когда происходило прощание с дочерью.

Интервью с Илларионом Павлюком: смотрите видео онлайн

Илларион Павлюк рассказал об отношениях с женой