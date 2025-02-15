26-летняя писательница заявила, что родила Илону Маску 13-го ребенка

Писательница Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска. Для миллиардера это тринадцатый ребенок.

Американская автор Эшли Сент-Клер в пятницу, 14 февраля, сообщила, что стала мамой. По ее словам, отцом ребенка является основатель Tesla Илон Маск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу автора в соцсети Х.

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Эшли Сент-Клер заявила, что родила Илону Маску ребенка пять месяцев назад. Она объяснила, почему ранее скрывала этот факт.

Пять месяцев назад я родила ребенка. Илон Маск – ее отец. Раньше я не сообщала об этом, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало понятно, что таблоиды намерены это сделать, независимо от вреда, который это нанесет,

– заявила писательница.

Сент-Клер добавила, что стремится, чтобы ее ребенок рос в безопасной среде. Поэтому попросила СМИ уважать конфиденциальность новорожденного малыша и воздержаться от репортажей.

Эшли Сент-Клер больше всего известна своей книгой "Слоны не птицы". Она является сторонницей консервативных идеологий.

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