Американская автор Эшли Сент-Клер в пятницу, 14 февраля, сообщила, что стала мамой. По ее словам, отцом ребенка является основатель Tesla Илон Маск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу автора в соцсети Х.
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Эшли Сент-Клер заявила, что родила Илону Маску ребенка пять месяцев назад. Она объяснила, почему ранее скрывала этот факт.
Пять месяцев назад я родила ребенка. Илон Маск – ее отец. Раньше я не сообщала об этом, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало понятно, что таблоиды намерены это сделать, независимо от вреда, который это нанесет,
– заявила писательница.
Сент-Клер добавила, что стремится, чтобы ее ребенок рос в безопасной среде. Поэтому попросила СМИ уважать конфиденциальность новорожденного малыша и воздержаться от репортажей.
Эшли Сент-Клер больше всего известна своей книгой "Слоны не птицы". Она является сторонницей консервативных идеологий.
Что известно о детях Илона Маска
- В отношениях с канадской писательницей Джастин Маск американский миллиардер стал отцом шестерых детей. К сожалению, их первенец умер в первые недели жизни.
- Впоследствии Илон Маск встречался с певицей Граймс. У пары родилось трое детей – сын XÆ A-12 Маск, дочь Экса Дарк Сидириэль Маск и сын Техно Механикус (Тео).
- В 2021 году Илон Маск стал отцом близнецов. В начале 2024 года у изобретателя появился на свет ребенок от топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис.