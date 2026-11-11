"Я все еще жду": Илона Гвоздева упрекнула Зеленского из-за награждения Астафьевой

Танцовщица и общественная деятельница Илона Гвоздева публично выразила свое недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому. Илона пожаловалась, что до сих пор не получила от президента ни одной награды.

Несколько дней назад Владимир Зеленский наградил певицу и волонтерку Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги. Эта новость вызвала эмоциональную реакцию у танцовщицы Илоны Гвоздевой, которая публично упрекнула Зеленского и напомнила о себе. В своем инстаграме она опубликовала Stories, где заявила, что до сих пор не получила ни одной президентской награды.

Так рада, господин президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец-то как-нибудь поздравите, ведь уже пять лет подряд мои документы на звание заслуженного артиста лежат где-то там в архивах, и я все никак этого не заслуживаю,

– написала она.



Гвоздева обратилась к президенту / скриншот из сторис

Гвоздева также напомнила, что уже имеет множество наград от ВСУ. Она добавила: "Если что Гвоздева, то это Хомячук. Это один и тот же человек, у которого есть множество наград от ВСУ и ни одной от вас. Но я все еще жду".



Гвоздева имеет благодарности от армии / скриншот из сторис

Напомним, что Орден княгини Ольги, который получила Астафьева, в Украине вручают женщинам за выдающиеся личные заслуги в государственной, производственной, научной, общественной, образовательной, культурной, благотворительной сферах, а также за воспитание детей в семье.

Илона Гвоздева активно участвует в общественной жизни, в частности, она уделяет особое внимание поддержке женщин, психологическому восстановлению и благотворительности. Она часто проводит различные бранчи и встречи для женщин, чтобы помочь им сохранить психическое здоровье, участвует в различных социальных проектах и организовывает сборы и другие благотворительные инициативы.

В середине октября Илона рассказывала, что может отпраздновать свой второй день рождения, ведь чудом выжила после обстрела.