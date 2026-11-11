"Я все еще жду": Илона Гвоздева упрекнула Зеленского из-за награждения Астафьевой

Несколько дней назад Владимир Зеленский наградил певицу и волонтерку Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги. Эта новость вызвала эмоциональную реакцию у танцовщицы Илоны Гвоздевой, которая публично упрекнула Зеленского и напомнила о себе. В своем инстаграме она опубликовала Stories, где заявила, что до сих пор не получила ни одной президентской награды.

Adv

популярные видео

Так рада, господин президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец-то как-нибудь поздравите, ведь уже пять лет подряд мои документы на звание заслуженного артиста лежат где-то там в архивах, и я все никак этого не заслуживаю– написала она.

Гвоздева обратилась к президенту / скриншот из сторис

Гвоздева также напомнила, что уже имеет множество наград от ВСУ. Она добавила: "Если что Гвоздева, то это Хомячук. Это один и тот же человек, у которого есть множество наград от ВСУ и ни одной от вас. Но я все еще жду".

Реклама

Гвоздева имеет благодарности от армии / скриншот из сторис

Напомним, что Орден княгини Ольги, который получила Астафьева, в Украине вручают женщинам за выдающиеся личные заслуги в государственной, производственной, научной, общественной, образовательной, культурной, благотворительной сферах, а также за воспитание детей в семье.

Илона Гвоздева активно участвует в общественной жизни, в частности, она уделяет особое внимание поддержке женщин, психологическому восстановлению и благотворительности. Она часто проводит различные бранчи и встречи для женщин, чтобы помочь им сохранить психическое здоровье, участвует в различных социальных проектах и организовывает сборы и другие благотворительные инициативы.

В середине октября Илона рассказывала, что может отпраздновать свой второй день рождения, ведь чудом выжила после обстрела.