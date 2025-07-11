Суд принял решение по иску Илоны Гвоздевой о разводе
- Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук, вероятно, не будут разводиться, поскольку иск о расторжении брака был оставлен без рассмотрения.
- Илона Гвоздева подтвердила, что подавала на развод из-за стресса и переутомления, однако ее сердце остается занятым и она носит обручальное кольцо.
- Ни Илона Гвоздева, ни ее муж не явились на судебное заседание 4 июля.
Украинская танцовщица Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук, вероятно, не будут разводиться. Заявление о расторжении брака не было рассмотрено.
В сети появилось соответствующее постановление Киево-Святошинского районного суда. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на единый государственный реестр судебных решений.
К слову Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили развод
В заявлении указано, что представитель Илоны Гвоздевой попросил оставить иск о разводе без рассмотрения. Кроме того, ни Илона Гвоздева, ни ее муж не явились на судебное заседание 4 июля.
Как появилась информация о разводе Илоны Гвоздевой?
Весной этого года в прессе всплыла информация о том, что хореограф подала иск на разрыв брака с мужем. Долгое время пара хранила молчание по этому поводу.
В июне Илона Гвоздева подтвердила, что действительно подавала на развод – и не один раз. Причиной этого стал стресс и переутомление.
Танцовщица добавила, что у нее действительно были определенные проблемы в отношениях с мужем. Но ее сердце остается занятым, а на руке все еще есть кольцо.