У мережі з'явилась відповідна ухвала Києво-Святошинського районного суду. Про це пише Show 24 з посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень.

До слова Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розлучення

У заяві вказано, що представник Ілони Гвоздьової попросив залишити позов про розлучення без розгляду. Окрім того, ні Ілона Гвоздьова, ні її чоловік не з'явилися на судове засідання 4 липня.

Як з'явилась інформація про розлучення Ілони Гвоздьової?

Навесні цього року у пресі спливла інформація про те, що хореографиня подала позов на розрив шлюбу з чоловіком. Тривалий час пара зберігала мовчання з цього приводу.

У червні Ілона Гвоздьова підтвердила, що справді подавала на розлучення – і не один раз. Причиною цього став стрес і перевтома.

Танцівниця додала, що в неї справді були певні проблеми у стосунках з чоловіком. Але її серце залишається зайнятим, а на руці все ще є обручка.