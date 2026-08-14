Илона Гвоздева показала редкие семейные фото и рассказала о 17 годах вместе с любимым

37-летняя хореограф Илона Гвоздева и ее супруг Иван Хомячук отмечают 12 лет совместной жизни. По этому случаю танцовщица посвятила любимому трогательный пост и поделилась семейными моментами.

В инстаграме Илона опубликовала подборку фотографий, на которых она позирует вместе с мужем и их детьми – дочерью Валерией и сыном Домиником. Также хореограф поделилась кадрами из их повседневной жизни и вспомнила день венчания.

По словам Гвоздевой, в общей сложности они вместе уже 17 лет, 12 из которых официально состоят в браке.

Хочу, чтобы ты знал: я твоя, я с тобой и за тебя. Жизнь непредсказуема и порой бурна, но ты всегда находишь возможность удивлять меня, любить и быть надежным тылом. Я не хочу громких слов, потому что счастье любит тишину. Но я знаю одно: что бы ни случилось в мире, мы есть друг у друга,

– написала хореограф.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук едва не развелись

Сейчас супруги продолжают быть вместе, хотя их отношения переживали непростой период. В прошлом году Илона Гвоздева подавала документы на развод с мужем. В итоге пара решила не развеваться и сохранить семью.

В этом году супруги отправились в совместный зарубежный отпуск – впервые за пять лет они поехали отдыхать вместе за границу.