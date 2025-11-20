Илона Гвоздева стала жертвой мошенников: от ее имени распространяли фейк о "дочери" Кучмы
- Илона Гвоздева стала жертвой мошенников, которые создали фейковые аккаунты в TikTok и распространяли ложную информацию о певице GRISANA.
- Гвоздева сообщила, что специальные службы уже работают над поиском виновников, и она не знала о ситуации, пока ее не спросили об этом напрямую.
Танцовщица в соцсетях сообщила, что мошенники используют ее имя. Илона Гвоздева призвала людей быть внимательными и не поддаваться провокациям.
Оказалось, что в тиктоке создали еще четыре аккаунта под именем хореографини, которые распространяли ложную информацию под сообщениями, посвященным певице GRISANA, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
Мошенники, под именем Илона Гвоздева, писали, что GRISANA – дочь второго президента Украины Леонида Кучмы. Хореограф заявила, что в тиктоке она имеет лишь один официальный профиль.
Внимание! В TikTok кроме моего настоящего аккаунта есть еще 4 неизвестных, которые от моего имени пишут комментарии под разными сообщениями! Будьте внимательны!,
– заявила Гвоздева.
Вот один из примеров, когда от имени Илоны писали ложную информацию.
Танцовщица даже не знала о такой ситуации, пока ее не спросили напрямую. Гвоздева взяла дело в свои руки и заявила, что виновников уже ищут соответствующие органы. Кроме того, в переписке с журналисткой Алиной Доротюк она отметила, что знает чьих это рук дело.
Пока эти люди продолжают от моего имени писать разную х*йню и подставлять меня, специальные службы уже работают над поиском этих талантов,
– подытожила Гвоздева.
Напомним, недавно Илона рассказала, что официально не развелась со своим мужем, потому что они пытаются сохранить свой брак.
Главное о скандале с певицей GRISANA
- На днях появилось сообщение на анонимном аккаунте, где утверждали, что певица является дочерью Дмитрия Грицуна, который якобы может быть связан с незаконной деятельностью. Летом этого года мужчине объявили подозрение.
- Также речь шла о том, что Грицун Анастасия является совладелицей отеля "Крокус", который, вероятно, достался новым владельцам из-за угроз и избиения.
- Тогда GRISANA сделала заявление, что на самом деле информация не является такой на самом деле. По ее словам, семья никогда не владела отелем и добавила, что может отвечать только за свои поступки.
- Вчера артистка заявила, что временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций.