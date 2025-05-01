28 мая, 15:39
Поднял сине-желтый флаг в Милане: фронтмен Imagine Dragons поддержал Украину
Основні тези
- На концерте в Милане фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял сине-желтый флаг во время исполнения песни Believer.
- Imagine Dragons с начала полномасштабного вторжения поддерживают Украину.
Группа Imagine Dragons в очередной раз публично продемонстрировала поддержку украинцам. На концерте в Европе солист коллектива поднял сине-желтый флаг.
Группа Imagine Dragons поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Об очередном проявлении солидарности пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Андрея Цаплиенко.
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Сейчас Imagine Dragons выступают с мировым туром LOOM. 27 мая коллектив отыграл концерт в Милане.
Во время исполнения хита Believer к фронтмену Дэну Рейнольдсу передали украинский флаг. Он развернул и поднял его и прошелся по сцене.
Imagine Dragons поддержали Украину: видео
Как группа поддерживает Украину
- С начала полномасштабного российского вторжения коллектив поддержал Украину и отменил все запланированные выступления в России. Весной 2022 года коллектив стал амбассадором платформы United24 и принял участие в благотворительном онлайн-марафоне, где собирали средства для Украины.
- В 2023 Imagine Dragons выпустили клип на песню Crushed, где сняли Сашка из Николаевской области. Оккупанты разрушили его поселок и дом. Это видео помогло распространить информацию о войне и призвать о помощи детям и школам в Украине.
- Фронтмен группы Дэн Рейнольдс неоднократно поднимал сине-желтые флаги на своих концертах – от США до Европы.