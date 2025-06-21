Вспоминают на каждом концерте: Imagine Dragons снова символически поддержали Украину

Группа Imagine Dragons в очередной раз проявила солидарность с Украиной. На концерте в Будапеште сцена запестрела сине-желтыми цветами.

Imagine Dragons продолжают выступать с концертами в рамках большого тура LOOM. 14 июня они провели мероприятие в столице Венгрии, Будапеште. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на United24.

К теме Поддержка, что добавляет веры: Орландо Блум вышел на красную дорожку с браслетом UNBROKEN

Лидер группы Дэн Рейнольдс во время исполнения песни Believer уже на многих концертах раскрывал флаг Украины. Но на этот раз коллектив по-другому проявил солидарность с нашим народом. В завершение трека в воздух взлетели синие и желтые конфетти – цвета украинского флага.

Imagine Dragons поддержали Украину в Будапеште: видео

В очередной раз группа символически демонстрирует поддержку Украине. Imagine Dragons не забывают о войне и чуть ли не на каждом концерте вспоминают о том, как важен мир. Сине-желтый флаг уже развевался в Милане, Цюрихе и Таллинне.

Правда ли, что в Будапеште запретили разворачивать флаг Украины

В соцсетях в некоторых видео с концерта в Будапеште авторы указывали, что сине-желтое конфетти – это вроде бы ответ на якобы разворачиваемый украинский флаг в Венгрии.

Зрители пишут разные версии: кто-то, что лидер группы брал флаги на сцену, но целовал и возвращал публике; кто-то указывает, что он все-таки раскрывал сине-желтый флаг.

Но в зале в любом случае было множество украинских флагов, что видно из видео с концерта. А Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировали, что поддерживать Украину можно даже без слов.