LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026: текст и перевод песни
По результатам голосования жюри и зрителей победу в финале Национального отбора на Евровидение-2026 получила LELÉKA. Именно она уже в мае представит Украину на 70-м песенном конкурсе, который пройдет в Вене.
Для конкурса LELÉKA представила песню Ridnym. Текст и перевод композиции – в материале 24 Канала.
Текст песни представительницы Украины на Евровидение-2026
Green into rust,
Trust in the change
Everything fades be that as it may
Red into dust
Cut from the branch
Leaves in the flames
Nothing is safe
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову нолю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Нову долю виш'ю
Рідним найріднішим
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
We'll see the trees grow even taller-o-o-o
When we oppose our fears
And turn all our woes to cheers
I know the roots still carry water
When all the seeds we've sown
Blossom and lead us home
We'll see the trees grow even taller
Перевод песни представительницы Украины на Евровидение-2026
Зелене стає іржею, довірся змінам
Все зникає, будь що буде
Червоне стає пилом, зрізане з гілки
Листя у вогні, у небезпеці все
Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову нолю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все посіяне нами насіння
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Нову долю виш'ю
Рідним найріднішим
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Коли ми протистоїмо своїм страхам
І перетворюємо всі наші біди на радість
Я знаю, що коріння досі несе воду
Коли все посіяне нами насіння
Розквітне й приведе нас додому
Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище
Выступление LELÉKA в финале Нацотбора-2026: смотрите видео онлайн
Как прошел финал Нацотбора на Евровидение-2026?
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 прошел 7 февраля в формате телевизионного концерта. Его транслировали на платформах Общественного Вещания.
Ведущими вечера стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. В судейских креслах сидели Руслана, Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов на Евгений Филатов.
Зрители могли проголосовать за своего фаворита с помощью СМС-сообщения или в приложении Дія.
На право представлять Украину на 70-м песенном конкурсе в Вене боролись 10 участников: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil, "ЩукаРыба".