Звездный состав: стало известно, кто из знаменитых артистов выступит на инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа как 47-го президента США, запланированная на 20 января 2025 года. Это действо будет иметь насыщенную развлекательную программу со звездными выступлениями.

Известно о трех артистах, которых пригласили спеть во время торжественных мероприятий. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Так, среди хедлайнеров инаугурации – звезда кантри-музыки Керри Андервуд, легендарная диско-группа Village People и певец Кристофер Маккио.

Празднование инаугурации 2025 года будет отражать историческое возвращение Трампа в Белый дом и решительный выбор американского народа сделать Америку снова великой,

– заявили в понедельник в совместном заявлении Стив Уиткофф и Келли Леффлер, сопредседатели инаугурационного комитета Трампа.

Как стало известно, Керри Андервуд исполнит "America the Beautiful" в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США.

Village People споют свой культовый хит "Y.M.C.A.". Несмотря на то, что группа поддерживала на выборах Камалу Харрис, Виктор Уиллис, единственный живой основатель коллектива, отметил аполитичность музыки.

Мы понимаем, что некоторым из вас будет неприятно это слышать, однако мы считаем, что музыка должна исполняться независимо от политики. Наша песня Y.M.C.A. – это глобальный гимн, который, надеемся, поможет объединить страну после бурной и разделенной кампании, где наша желаемая кандидатка проиграла,

– отметил Уиллис.

Кроме того, на инаугурации выступит Кристофер Маккио. Он исполнит национальный гимн и композицию "O America". Певец также примет участие в шоу фейерверков 18 января.

Заметим, программа инаугурации 47-го президента США включает шоу фейерверков в гольф-клубе Трампа в районе Вашингтона и митинг "Сделаем Америку снова великой".