1 апреля, 14:43
Участница группы SESTRA Инесса Грицаенко стала мамой: первые кадры с ребенком
Певица Инесса Грицаенко впервые стала мамой. Артистка поделилась нежными кадрами с ребенком, которые растрогали сеть.
Украинская певица, солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко сообщила о пополнении в семье. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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Инесса Грицаенко опубликовала первые трогательные кадры с ребенком. Певица позировала на кровати, прислонив к себе новорожденную кроху. У артистки родилась дочь.
Наша самая большая любовь. Спасибо, что выбрала нас,
– высказалась звездная мамочка.
Инесса Грицаенко стала мамой / Фото из инстаграма Инессы Грицаенко
Также Грицаенко показала короткое видео, на котором ее муж качает ребенка на руках.
Что известно об Инессе Грицаенко
- Певица стала известной после проекта "Голос страны-12", где была подопечной Нади Дорофеевой. Артистка прошла в финал. Также она была участницей проекта "Х-Фактор".
- В 2022 году Инесса и ее сестра Алина Назаришина создали группу SESTRA.
- В октябре 2024 стало известно, что Инесса Грицаенко вышла замуж. На празднике присутствовали только самые близкие друзья и родственники, среди которых – лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.
- В декабре певица объявила о беременности.