Украинская певица, солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко сообщила о пополнении в семье. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Инесса Грицаенко опубликовала первые трогательные кадры с ребенком. Певица позировала на кровати, прислонив к себе новорожденную кроху. У артистки родилась дочь.

Наша самая большая любовь. Спасибо, что выбрала нас,

– высказалась звездная мамочка.



Инесса Грицаенко стала мамой / Фото из инстаграма Инессы Грицаенко

Также Грицаенко показала короткое видео, на котором ее муж качает ребенка на руках.

Что известно об Инессе Грицаенко