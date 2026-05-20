Известная украинская певица заявила о разводе после двух лет в браке

Певица Инесса Грицаенко, выступающая под псевдонимом INEYA, объявила о разрыве брака. Звезда неожиданно сообщила о своем новом статусе в личной жизни.

Финалистка шоу "Голос страны-12" и бывшая участница группы SESTRA ранее намекала на развод. Теперь же она подтвердила слухи в инстаграм-сториз на своей странице.

На фоне выхода новой песни Инесса Грицаенко сообщила, что прошла непростой период в жизни и теперь чувствует себя свободно.

Хочу сказать вам, не разменивайтесь на все подряд. Имейте самоуважение, моральные ценности и достоинство. Потому что ваша энергия не бесконечна, как и репутация. И так, я и счастливая женщина после развода,

– написала певица.



Инесса Грицаенко / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, в октябре 2024 года стало известно, что Инесса Грицаенко вышла замуж. Своего избранника она не рассекречивала. В конце марта 2025 года у супругов родилась дочь Эмма.

Добавим, ранее о разводе неожиданно объявили Настя Каменских и Потап в соцсетях. Но впоследствии сообщили о том, что возвращается их дуэт.

Что известно об Инессе Грицаенко?

Инесса Грицаенко – украинская певица. Родилась 23 августа в селе Мотовиловка в Киевской области. Училась в колледже Киевской муниципальной академии музыки имени Глиэра, получила диплом с отличием. Также является лауреатом фестиваля "Черноморские игры".

В сентябре 2014 года Инесса приняла участие в 5 сезоне шоу "Х-Фактор" и получила четыре "да" от судей.

Получила известность после проекта "Голос страны-12", в котором дошла до финала. Артистка была среди подопечных Нади Дорофеевой.

Инесса Грицаенко и ее сестра Алина Назаришина в 2022 году создали группу SESTRA. Однако коллектив распался через два года.

Сейчас Инесса выступает с псевдонимом INEYA – и, что "пробуждает свет через ритм".