Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила, когда должна родить ребенка

Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень устроила нежную беременную фотосессию. Также блогерша рассекретила, когда должна родить ребенка.

Новые фото Белень опубликовала на своей странице в инстаграме. Она находится на последних месяцах беременности.

Инна Белень позировала перед камерой в светло-розовом платье на белом фоне. На фотографиях она нежно касается живота. Блогерша сделала легкий макияж и уложила волосы назад.

Инна Белень / Фото из инстаграма блогерши

Победительница "Холостяка-13" рассказала, что дочь должна родиться в конце апреля и по знаку зодиака будет Тельцом. Однако Белень думает, что девочка появится на свет чуть раньше – под знаком Овна.

А то мой муж уже шутит, что потом скажет: "Я думал, что хуже Скорпионов не бывает, но дочь тебя переплюнула",

– написала Инна.

Что известно о беременности Инны Белень?