Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила, когда должна родить ребенка
- Инна Белень, победительница 13 сезона "Холостяка", провела беременную фотосессию и поделилась фото в инстаграме.
- Она ожидает рождения дочери в конце апреля, но считает, что ребенок может появиться раньше.
Победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень устроила нежную беременную фотосессию. Также блогерша рассекретила, когда должна родить ребенка.
Новые фото Белень опубликовала на своей странице в инстаграме. Она находится на последних месяцах беременности.
Не пропустите Беременная победительница "Холостяка-13" попала в больницу
Инна Белень позировала перед камерой в светло-розовом платье на белом фоне. На фотографиях она нежно касается живота. Блогерша сделала легкий макияж и уложила волосы назад.
Победительница "Холостяка-13" рассказала, что дочь должна родиться в конце апреля и по знаку зодиака будет Тельцом. Однако Белень думает, что девочка появится на свет чуть раньше – под знаком Овна.
А то мой муж уже шутит, что потом скажет: "Я думал, что хуже Скорпионов не бывает, но дочь тебя переплюнула",
– написала Инна.
Что известно о беременности Инны Белень?
Напомним, Инна Белень объявила о беременности на пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк". Блогерша пришла в студию вместе со своим возлюбленным – Иваном Яловенко.
В январе Инна и Иван устроили гендер-пати. Влюбленные узнали, что у них родится девочка, хотя Белень всю жизнь думала, что сначала станет мамой мальчика.
На днях блогерша попала в больницу. На 34-й неделе беременности она заболела левосторонней пневмонией.