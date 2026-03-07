Нові фото Бєлєнь опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності.

Інна Бєлєнь позувала перед камерою у світло-рожевій сукні на білому фоні. На фотографіях вона ніжно торкається живота. Блогерка зробила легкий макіяж і вклала волосся назад.

Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму блогерки

Переможниця "Холостяка-13" розповіла, що донька має народитися наприкінці квітня і за знаком зодіаку буде Тельцем. Однак Бєлєнь думає, що дівчинка з'явиться на світ трохи раніше – під знаком Овна.

А то мій чоловік уже жартує, що потім скаже: "Я думав, що гірше Скорпіонів не буває, але доця тебе переплюнула",

– написала Інна.

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?