Победительница "Холостяка-13" призналась, готова ли к материнству и сколько детей хотела бы иметь

Победительница 13 сезона проекта "Холостяк" Инна Белень призналась, готова ли уже стать мамой и сколько детей хотела бы иметь. Кроме того, волонтер ответила, не против ли взять малыша из детского дома.

Избранница Александра Терена решила пообщаться с подписчиками в инстаграме, передает 24 Канал. Так, у Белень спросили, когда она планирует стать мамой.

Не пропустите Александр Терен рассекретил, как зарабатывает на жизнь после "Холостяка"

Инна Белень поделилась, что мечтает стать мамой трех детей, а одного из малышей хочет взять из детского дома. Волонтер подчеркнула, что уже готова к материнству: как морально, так и физически.

Но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся, и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли,

– отметила Белень.

Кроме того, победительница 13 сезона "Холостяка" ответила на упреки, что главный герой реалити-шоу и победительница подписывают контракт на полгода или год. По словам Инны, ей смешно читать такие комментарии.

Если я пойму, что человек не мой и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря – особенно, когда время биологически против меня,

– подчеркнула Инна Белень.

Инна Белень ответила на вопрос, когда планирует стать мамой / Скриншот из инстаграма

Напомним, что ранее Александр Терен рассказал о семье своей мечты и объяснил, откуда возникло желание иметь пятерых детей. Военнослужащий признался, что у него есть любовь к большой семье. Он также пошутил, что в Украине "скоро будет дефицит талантливых людей", поэтому "надо браться за дело".