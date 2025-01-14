Как оказалось, у мужчины есть несколько источников дохода. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.Info.

Интересно Александр Терен раскрыл истинную цель участия в "Холостяке"

Как человек, который ведет публичную жизнь и имеет доступ к аудитории, ко мне обращаются рекламодатели. Конечно, я очень четко все отфильтровываю, отсортировываю. Также мои персональные выступления, какие-то лекции, мотивационные выступления. Часто, кстати, приглашают на такие корпоративные выступления. То есть это для больших компаний, на 300–500 человек. Очевидно, что это коммерческая история,

– рассказал Александр Терен.

Кроме этого, ветеран выиграл грант на открытие собственного дела. Он планирует создать кафе-ветеранское пространство площадью около 100 квадратных метров. Сейчас проект находится на этапе поиска подходящего помещения.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Заметим, также на днях о своем заработке высказались победительница "Холостяк 13" Инна Белень и финалиста романтического реалити Анастасия Юзьвак. Девушки признались, что зарабатывают около пяти тысяч долларов в месяц. В то же время у участниц проекта разные источники дохода. Инна имеет хороший пассивный доход, а Анастасия зарабатывает на жизнь консультациями по астрологии и рекламой, а также проводит медитации и уроки на женских мероприятиях. Также финалистке помогают родители.