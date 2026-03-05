Беременная победительница "Холостяка-13" попала в больницу
- Инна Белень, победительница 13 сезона "Холостяк", заболела левосторонней пневмонией и была госпитализирована.
- Она находится в больнице, но уже чувствует себя лучше и старается не паниковать.
Беременная победительница 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" попала в больницу. Инна Белень заболела пневмонией.
Об этом блогерша сообщила в инстаграме. Белень госпитализировали, когда она приехала в Харьков из Львова.
Инна Белень не появлялась в инстаграме четыре дня. Она рассказала, что привезла из Львова левостороннюю пневмонию. Блогерша попала в больницу, однако уже чувствует себя лучше.
Трудно дышать, особенно лежа, кашель провоцирует каменный живот, и я стала меньше чувствовать движения малышки. Я плакала, потому что как можно было на 34 неделе беременности так заболеть. Но уже как есть. Главное, чтобы я выздоровела, и это не ускорило появление дочери,
– отметила Белень.
Позже победительница "Холостяка-13" перестала паниковать. Она лежит в одной из больниц Харькова. Говорит, что представляет, будто отдыхает в санатории в центре города.
Инна Белень попала в больницу / Скриншоты из инстаграма блогерши
Что известно о личной жизни и беременности Инны Белень?
Напомним, что Инна Белень объявила о беременности на пост-шоу 14 сезона проекта "Холостяк". Блогерша пришла в студию вместе со своим любимым – Иваном Яловенко.
Инна и Иван познакомились еще в школе, однако впоследствии потеряли связь. Во время полномасштабного вторжения снова встретились, и между ними завязались романтические отношения.
В январе влюбленные устроили гендер-пати. Так, стало известно, что у Белень и Яловенко родится девочка, хотя Инна всегда думала, что первым у нее будет мальчик.
3 февраля Инна и Иван расписались в Харькове. Блогерша взяла фамилию мужа. Свадьбу пары хочет отпраздновать летом.