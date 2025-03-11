"Мама" Верки Сердючки поделилась забавным фото своей внучки: "Я тебя обожаю"

Актриса Инна Белоконь, которая известна по роли "мамы" Верки Сердючки, поделилась фото своей внучки Вероники. О том, что она впервые стала бабушкой стало известно в апреле прошлого года.

Забавную фотографию внучки Инна Белоконь опубликовала в своем инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал.

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На фотографии Вероника сидит в детском кресле и держит в руках игрушку. Вероятно, девочка только поела, ведь у нее грязный ротик.

Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дурочка, все делаю, как ты говоришь, я послушная,

– подписала фото Инна Белоконь.

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