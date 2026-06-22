Жена Мирошниченко показала, как изменился их сын Марсель за 3 года в семье: трогательное видео
Инна Мирошниченко рассказала о важном дне в их семье. Три года назад она и Тимур Мирошниченко усыновили Марселя.
Блогерша опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram. Она собрала множество кадров со своим сыном.
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Инна Мирошниченко показала путь Марселя: от первых встреч с ним в детском доме, знакомства с другими детьми, сложных периодов адаптации и до настоящего времени.
Жена шоумена подчеркнула, что теперь мальчик научился доверять, стал самим собой и обрёл настоящее детство.
У нас с Марселем годовщина! Три года, как один малыш вместо стен детского дома обрёл семейное тепло,
– написала Инна Мирошниченко.
Как изменился Марсель за 3 года: видео
Что известно о Марселе Мирошниченко?
В июне 2023 года Тимур и Инна Мирошниченко сообщили, что усыновили мальчика. Его решили назвать Марселем. Супруги откровенно рассказывали о непростом процессе усыновления и трудностях, с которыми они столкнулись.
Как рассказывала Инна, у Марселя есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому он нуждался в большом внимании и поддержке. В то же время звездные родители неоднократно демонстрировали прогресс мальчика и его достижения.
Напомним, что супруги Мирошниченко воспитывают четверых детей: Мию и Марка, а также Ангелину и Марселя.