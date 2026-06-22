Блогерша опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram. Она собрала множество кадров со своим сыном.

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Инна Мирошниченко показала путь Марселя: от первых встреч с ним в детском доме, знакомства с другими детьми, сложных периодов адаптации и до настоящего времени.

Жена шоумена подчеркнула, что теперь мальчик научился доверять, стал самим собой и обрёл настоящее детство.

У нас с Марселем годовщина! Три года, как один малыш вместо стен детского дома обрёл семейное тепло,

– написала Инна Мирошниченко.

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Что известно о Марселе Мирошниченко?

В июне 2023 года Тимур и Инна Мирошниченко сообщили, что усыновили мальчика. Его решили назвать Марселем. Супруги откровенно рассказывали о непростом процессе усыновления и трудностях, с которыми они столкнулись.

Как рассказывала Инна, у Марселя есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому он нуждался в большом внимании и поддержке. В то же время звездные родители неоднократно демонстрировали прогресс мальчика и его достижения.

Напомним, что супруги Мирошниченко воспитывают четверых детей: Мию и Марка, а также Ангелину и Марселя.