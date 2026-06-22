Блогерка опублікувала зворушливе відео на своїй сторінці в інстаграмі. Вона зібрала безліч кадрів з названим сином.

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Інна Мірошниченко показала шлях Марселя: від перших зустрічей з ним в дитбудинку, знайомства з іншими дітьми, складних періодів адаптації й дотепер.

Дружина шоумена підкреслила, що тепер хлопчик навчився довіряти, став самим собою та отримав справжнє дитинство.

Річниця у нас з Марселем! Три роки, як один малюк замість стін дитячого будинку має родинне тепло,

– написала Інна Мірошниченко.

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Що відомо про Марселя Мірошниченка?

У червні 2023 року Тімур та Інна Мірошниченки повідомили, що всиновили хлопчика. Його вирішили назвати Марселем. Подружжя відверто розповідало про нелегкий процес усиновлення й труднощі, з якими вони стикнулися.

Як розповідала Інна, у Марселя є певні проблеми зі здоров'ям, тому він потребував багато уваги та підтримки. Водночас зіркові батьки неодноразово показували прогрес хлопчика та його досягнення.

Нагадаємо, що подружжя Мірошниченків виховує 4 дітей: Мію та Марка, а також Ангеліну та Марселя.