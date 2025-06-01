"Казалось невозможным": Инна Мирошниченко рассказала об успехах приемной дочери

Адвокат Инна Мирошниченко рассказала, что их с Тимуром приемная дочь Ангелина закончила первый класс. По этому случаю семья вручила девочке подарок.

Об успехах Ангелины Инна рассказала в инстаграм-сториз. Сообщает Show 24.

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Инна Мирошниченко поделилась, что приемная дочь успешно закончила первый класс. Ангелина самостоятельно, без репетитора сдала тесты. По этому случаю девочке подарили самокат, который ей вручил брат Марсель.

Ангелина третий раз в первом классе. И еще полгода назад успешное окончание казалось невозможным. Но она так упорно работала, что приятно шокировала всех нас. В своем темпе. Но прогрессирует!,

– написала адвокат.

Приемная дочь Мирошниченко закончила первый класс / Видео из инстаграма Инны

Семья Инны и Тимура Мирошниченко