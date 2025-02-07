Главные фавориты и открытие Нацотбора: откровенное интервью с группой Ziferblat

Группа Ziferblat – молодой украинский коллектив, соединивший в себе лирику и профессиональное звучание. Музыканты не боятся экспериментов, благодаря чему каждый их трек становится особенным. В этом году коллектив является одним из претендентов на звание представителя Украины на Евровидении-2025.

Накануне финала Национального отбора на Евровидение-2025 журналисты Show 24 в рамках проекта "Интервью24" пообщались с участниками группы Ziferblat. Музыканты рассказали, какие смыслы заложили в свой трек, кого считают сильнейшим конкурентом и каким будет их главный месседж на песенном конкурсе в случае победы.

Интересно Первый релиз – и финал Нацотбора: что известно о Future Culture, которые творят музыку без границ

Новая генерация украинской музыки, – кто такие Ziferblat

Расскажите подробнее о себе. Какую информацию из вашей биографии должны знать украинцы перед Нацотбором?

Ziferblat – группа новой генерации украинской музыки, который соединил в себе глубокий меломанский бэкграунд каждого из участников и профессиональное звучание, искусно дополненное чувственной лирикой в песнях.

Творчество группы – это тонкий баланс между самобытностью, легкостью и мультиинструментализмом, который делает каждый их трек особенным и понятным далеко за пределами страны. В прошлом году Ziferblat стал открытием Нацотбора на Евровидение, заняв второе место.



Ziferblat / Фото из инстаграма группы

Полный символизма, – о чем песня Bird of Pray

Для Нацотбора на Евровидение в этом году вы подготовили песню Bird of Pray. Расскажите подробнее о ней, ее основные смыслы и месседжи, которые хотите донести аудитории.

Bird of Pray – глубокая и эмоциональная рефлексия на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец от рассвета до заката. В ней переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы – все это создает мощный нарратив, который резонирует с чувством надежды, живущей в сердцах людей.

Трек Bird of Pray полон символизма. Центральный образ – птичка, которая олицетворяет свободу, возрождения и ожидания новых изменений. Она становится предвестницей весны и символом цикличности жизни, что дарит уверенность в будущем.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Музыка – не о соревнованиях, – Ziferblat о конкуренте на Нацотборе

Кого из финалистов считаете самым сильным конкурентом?

Раньше мы с удовольствием отвечали на такие вопросы, но прошлый Нацотбор многому нас научил. Теперь мы с еще большим уважением относимся к каждому, кто проходит непростой путь – от создания музыки до выступления на сцене, за которым следит вся страна.

Музыка – это не о соревнованиях, и мы на этом не фокусируемся. В этом году мы полностью погружены в собственное творчество и работу. А что будет дальше – покажет время и выбор украинцев 8 февраля!

Открыты к критике, – Ziferblat о возможном хейте

Нацотбор – это почти всегда скандалы, конфликты, публичные споры. В этом году Нацотбор еще не состоялся, а уже запомнился несколькими публичными обсуждениями. Участники часто сталкиваются с хейтом. Готовы ли вы к критике, которая может быть после финала? Ведь критика может быть независимо от результатов голосования.

Мы открыты к конструктивной критике. Не имеем ни завышенных ожиданий, ни страха перед ней. Все наше внимание сосредоточено на главном – музыке.



Ziferblat / Фото из инстаграма группы

Мы стремимся сделать ее понятной и близкой каждому украинцу через тексты, смыслы, мелодию и сценографию. Это все. Кому-то понравится, кому-то нет – и это нормально. Но равнодушных точно не будет! Мы знаем, чего хотим, и уверенно идем своим путем.

Война в Украине продолжается, – главный месседж Ziferblat

Если вы победите в Нацотборе, каким будет ваш главный месседж на Евровидении-2025?

Сцена Евровидения – это возможность говорить со всем миром, и для нас самое важное – напомнить, что война в Украине продолжается. Люди могут привыкать, уставать, но для нас эта борьба – ежедневная реальность. Нам нужна поддержка, понимание, эмпатия.

Интересно За два дня до финала: букмекеры назвали фаворита Национального отбора на Евровидение-2025

Это также обращение к украинцам, которые сейчас далеко от дома. Многие из них чувствуют одиночество, нехватку единства, и мы хотим напомнить: вы не одни. Наше выступление – это больше, чем музыка. Это диалог с теми, кто вынужден был уехать, и со всем миром.

И, конечно, это еще один способ показать, что даже в самые темные времена Украина не перестает творить. Мы любим музыку, мы делаем ее уникальной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, Украина и украинцы продолжают звучать.