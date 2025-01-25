Первая вечеринка, сценарий, наушник Терена: интервью с героиней "Холостяка" о закулисье проекта

13 сезон романтического реалити "Холостяк" на СТБ был особенным для Украины – впервые главным героем стал военный, ветеран российско-украинской войны Александр Терен. После тяжелого ранения и потери обеих нижних конечностей он не отчаялся, а продолжил вдохновлять украинцев своей историей и несокрушимостью духа. Одной из участниц, которая решила побороться за его сердце, стала Татьяна Мелехова.

Татьяна – успешная бизнесвумен, которая создает игрушки ручной работы. Она запомнилась зрителям тем, что получила от Александра розу первого впечатления. Однако ее участие в проекте завершилось уже на второй неделе. В рамках проекта "Интервью24" экс-участница "Холостяка-13" откровенно рассказала о закулисье шоу, своей борьбе с серьезным заболеванием и поиске настоящей любви.

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Татьяна, что вас мотивировало принять участие в проекте?

Сложилось так, что я нашла дело своей мечты и построила жизнь так, как его представляла, где распоряжаюсь полностью своим временем. У меня классная семья, и все аспекты жизни были в норме, кроме одного – надежного мужчины рядом. Именно поэтому я решила принять участие в проекте "Холостяк", чтобы найти свою любовь.



Татьяна Мелехова / Фото с инстаграм-страницы "Холостяка"

У меня хроническое заболевание, – о проблемах со здоровьем и участие в реалити

Первая церемония роз длилась более 30 часов. Что лично для вас было самым сложным на этих съемках?

Да, мы почти двое суток снимали. Было трудно, потому что я не могла вовремя поесть, отдохнуть, поспать. А у меня хроническое заболевание, которое мешает жить – неспецифический язвенный колит. Это приобретенное заболевание, возникшее из-за стресса и нервов. У человека с такой болезнью должен быть четкий режим. Все вовремя: проснуться, позавтракать, выпить лекарства, поэтому я жизнь так построила, чтобы принадлежать только себе. Во время съемок это было сделать сложно. Мою болезнь можно вылечить – только надо приложить усилия, набраться терпения, и все будет хорошо.

Почему вы не поделились с Александром историей о заболевании?

Я рассказала очень много об отношениях, о родителях, о детстве, поэтому казалось, что я уже и так достаточно негатива выплеснула, и думала – кому нужны те мои болячки?

Я не хотела, чтобы меня жалели. Я по жизни сильный человек, и в реальной жизни очень мало людей вообще знают об этом всем. Стараюсь сама управлять этой проблемой, а не чтобы она управляла мной,

– добавила Мелехова.

А какое впечатление произвел на вас Терен во время первой встречи? Оправдал ли ваши ожидания?

Я следила за ним еще до проекта, смотрела его интервью, пересмотрела почти все выпуски "Отвала ног", поэтому не было расхождения между ожиданиями и реальностью. Когда я зашла, звезды сошлись – не знаю, что там дальше пошло не так, но в тот момент его глаза, улыбка – все говорило само за себя.

Ходят разные легенды, – о сценарии на "Холостяке", контракте и отношениях с другими участницами реалити

Неоднократно в сети распространяли слухи, что на "Холостяке" есть сценарий. Это правда?

Очень много таких вопросов. Сценария нет. Понятно, что кому-то могут что-то подсказать или как-то направить, но такого, чтобы нам дали сценарий и мы следовали ему – этого нет. Кто что скажет, как поведет себя – это происходит исключительно по зову каждого человека. Конечно, определенные свидания заранее запланированы, но по чувствам сценария не было. Все пришли с одной целью – найти любовь и у каждой девушки своя жизненная история, которую она рассказывает.

Общаются ли участницы с Холостяком вне камер?

Нет, нам не разрешают. Все должно происходить на камеру, чтобы зритель не пропустил важный момент в развитии отношений участницы и Холостяка.

Известно, что участницы часто жалуются на жесткий контракт. Какие условия лично для вас были самыми тяжелыми?

Контракт серьезный, и понятно, что надо подходить к этому рассудительно – все внимательно читать, быть готовой к прописанным условиям. Не могу сказать, что у меня были какие-то проблемы. Я придерживаюсь условий контракта, и проект не имеет ко мне претензий.

Юлия Шкурлей, которая также участвовала в 13 сезоне "Холостяка", заметила, что во время первой вечеринки у Александра в ухе был наушник и утверждает, якобы редакторы проекта подсказывали Терену, что говорить и делать. Замечали ли вы такое?

Я почувствовала совсем другую историю. Думаю, что это многие зрители заметили. Когда Александр общается, он как-то смотрит просто сквозь тебя. Возможно, из-за большого количества девушек он хочет уже концентрироваться выборочно. Поэтому ему тяжело. А насчет наушника – есть он или нет, опустим этот вопрос. Ведь когда идет съемочный процесс, должна быть коммуникация со съемочной группой. Поэтому все может быть.



Участницы "Холостяка 13" / Фото с инстаграм-страницы проекта

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Также некоторые участницы реалити негативно отзываются о психологе Лилии Шакаловой, которая, по их словам, очень агрессивная в своем поведении, человек "советской закалки". Что вы можете о ней сказать?

Ходят разные легенды. Лиля – опытный психолог, и понятно, что она знает, какие точки нужно задеть, если это необходимо, но у меня не было никаких недоразумений или негатива, Лилия не пыталась вывести меня на эмоции. У нас общение прошло прекрасно, я даже поняла проблемные моменты, которые мне самой нужно решить.

Кто, по вашему мнению, был наименее искренней участницей? Кому вы лично не поверили?

Из тех девушек, которые меня шокировали – фудблогерка Настя. В доме она как мышка: то спит, то лежит, ее не видно и не слышно, а потом в эпизоде видишь, как она "разносит" всех. Вот тебе и ожидания и реальность. Алина тоже хотела казаться лучше, чем она есть на самом деле. Другие девушки в основном показали себя такими, какими они есть. Разве что у Вероники больше такой образ, чтобы нападать, а в жизни она более приятный и добрый человек. Со Светланой у нас не сложилось, она была немного замкнутой, хотя в инстаграме я видела несколько ее постов – там она более раскованная. Мне кажется, что на проекте она чувствовала себя не в своей тарелке.

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Не жалеете об участии в шоу?

Вообще не жалею. Я пришла с открытым сердцем, была искренней и готовой к новым впечатлениям. Я чувствовала себя уверенной, знала, на что иду, и не боялась. Единственное, что меня беспокоило – мое состояние здоровья. Я очень рада, что для меня все сложилось именно так и проект длился недолго. Ведь ничего в жизни нет важнее здоровья. После реалити я восстанавливалась и проходила обследование. В конце концов, все произошло для меня наилучшим образом.



Татьяна Мелехова / Фото из инстаграма участницы

Я замужем за своей работой, – Татьяна Мелехова о жизни после проекта "Холостяк"

После окончания реалити вы переехали за границу. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

Я с семьей жила в Бухаресте с начала большой войны почти полтора года, однако очень хотела домой в Одессу. Постепенно начала возвращаться моя семья. Я была последней, кто уехал из Бухареста, потому что из-за заболевания мне нельзя нервничать и жить в стрессе. Жила год в Одессе, но ездила в Бухарест, потому что там бизнес. Потом поехала на проект, прошла на шоу. Когда уже для меня закончилось реалити, вернулась в Одессу, где есть квартира с паркингом, поэтому было куда спуститься, и я чувствовала себя там более-менее в безопасности. Но все равно, когда ты просыпаешься под взрывы, это влияет на твое состояние и, соответственно, ты стрессуешь. Тогда я поняла, что мне надо ехать обратно в Бухарест, приводить свое состояние в норму.

А как вы теперь чувствуете себя?

Я проходила обследование, есть еще над чем работать, но все в целом хорошо.

Недавно вы все же приняли решение вернуться в Украину?

Да, надоело жить за границей и я вернулась домой. Мне снилось, как собираю чемоданы и еду в Украину. По зову сердца я должна быть в Одессе.



Татьяна Мелехова / Фото из инстаграма участницы "Холостяка"

Свободно ли ваше сердце сейчас?

Мое сердце сейчас свободно. Я замужем за своей работой, люблю то, чем занимаюсь. Рада вернуться к любимому делу – в свою стихию. Сейчас мне очень интересна тема развития и ведения бизнеса. Еще соглашаюсь на различные интересные прямые эфиры с девушками, рекламы, есть много разных предложений по работе. То, что должно прийти в мою жизнь, еще меня найдет, или я его (смеется – 24 Канал). Поэтому я наполняю свою жизнь тем, что я хочу видеть и чувствовать, а все, что еще должно быть – обязательно придет.

Должна быть готова ко всему, – советы будущим участницам "Холостяка"

Что бы вы посоветовали девушкам, которые мечтают попасть на следующий сезон "Холостяка"?

Это трудный путь, как физически, так и эмоционально, поэтому стоит хорошо взвесить свое решение. Сначала вас ждут кастинги и постоянные анкеты с различными вопросами: "Что ты любишь?", "Что ты считаешь самой сильной стороной?", "Какие есть хобби". Также надо правильно собрать чемоданы, ничего не забыть, ведь ты находишься в замкнутом помещении, где должна быть готова ко всему и иметь все необходимое под рукой. Есть примерный список – от лекарств до средств гигиены. К тому же нужно неоднократно приезжать на записи визитки, фотосессии, знакомство со съемочной группой, общение с психологом – этапов очень много.

Каждая девушка, которая хочет попасть на проект, должна понимать: это не просто возможность "потусоваться" – это тяжелая работа под постоянным наблюдением камер.

Кого вы видите следующим героем "Холостяка"?

На самом деле тут трудно сказать, их уже так много было, но я могу однозначно привести пример идеального мужчины – это Григорий Решетник. Когда он пришел к нам домой, оказался таким простым. Я даже не думала, что так будет.

Понятно, что Александр сильный, он герой, у него сильный характер – это тоже важно для мужчины. Но то, как тепло Гриша говорит о своей жене, семье, детях – это даже важнее сильного характера. Особенно для сформировавшейся женщины, которая хочет строить отношения и иметь рядом настоящего мужчину, надежную опору. Я бы хотела видеть это в своем мужчине.