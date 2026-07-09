Иракли Макацария впервые показал лицо дочери: трогательные семейные фото

Бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа время от времени делятся с подписчиками семейными фотографиями. Однако до сих пор супруги тщательно скрывали лица своих детей.

На днях пара впервые показала дочь Нину, которая родилась в январе 2025 года. Трогательные снимки с девочкой они опубликовали в инстаграме.

Для семейной фотосессии Лиза выбрала темно-синее кружевное платье с ажурным узором, а волосы гладко зачесала назад и собрала в низкий пучок. Маленькая Нина позировала в пышном кремово-белом платье с объемными рукавами. Ее образ дополнили два аккуратных пучка со светлыми бантиками и светлые туфельки. Иракли предстал перед камерой в темно-синей рубашке с закатанными рукавами и темных брюках.

"Наша Нина",

– написала пара под публикацией.

Напомним, Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитывают троих детей. Их первенец, сын Георгий, родился в июне 2023 года, и его лицо пара уже показывала публике. В январе 2025 года у них родилась дочь Нина, а в начале июня этого года супруги сообщили о рождении еще одной дочери.