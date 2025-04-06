Звездная пара 90-х: как выглядели Ирина Билык и Юрий Никитин в начале карьеры

Украинский продюсер Юрий Никитин публично поздравил певицу Ирину Билык с юбилеем. Он написал немало приятных слов исполнительнице, с которой долгое время был в отношениях.

К тому же Юрий показал фото с Ириной времен их молодости. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Никитина.

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6 апреля Ирина Билык отмечает свое 55-летие. По этому случаю ее бывший муж и многолетний продюсер Юрий Никитин опубликовал совместный снимок, сделанный в начале их сотрудничества, и написал трогательное поздравление.

Будь здорова, радостная и вдохновенная, как в тот день, когда мы познакомились весной 1990 года на фестивале "Весенние надежды 90-х": я – рок-музыкант, ты – талантливая молодая певица,

– написал продюсер в своем посте.

Никитин выразил благодарность за 35 лет совместного профессионального пути и пожелал Билык оставаться такой же "легкой, смелой и влюбленной". Он также подчеркнул, что гордится работой и дружбой с исполнительницей.

Что известно об отношениях Ирины Билык и Юрия Никитина

Пара встречалась восемь лет. Это было в 90-х годах. Их роман завершился из-за разных взглядов на будущее – певица стремилась создать семью, тогда как продюсер считал, что для этого еще не время.

Несмотря на разрыв, Юрий Никитин остался продюсером Ирины Билык, и их творческое сотрудничество успешно продолжается до сих пор.

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