Находится в больнице: подруга Ирины Билык рассказала о состоянии здоровья певицы
- Ирина Билык находится в больнице из-за воспаления легких, но ее состояние улучшается. Она может вернуться домой в конце недели.
- Певица с нетерпением ждет свои запланированные концерты в апреле, которые, по словам ее подруги, обязательно состоятся.
Ирина Билык перенесла запланированные концерты из-за болезни. Подруга певицы рассказала, как чувствует себя артистка и готовится ли к будущим выступлениям.
Близкая подруга Ирины Билык Нонна Кондрашова рассказала, что сейчас певица находится в больнице. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.
К слову Бывшая девушка Илона Маска Граймс сообщила, что ей диагностировали аутизм
Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня увиделась с ее врачом, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома,
– поделилась подруга артистки.
Нонна Кондрашова добавила, что Ирина Билык с нетерпением ждет запланированных концертов. Все они обязательно состоятся, по словам подруги певицы.
"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты запланированы в апреле во Дворце "Украина" обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", – добавила Кондрашова.
Нонна Кондрашова и Ирина Билык / Фото ТСН
Напомним, на днях Ирина Билык сообщила, что серьезно заболела. Врачи диагностировали ей воспаление легких и посоветовали воздержаться от выступлений.
Певица была вынуждена прервать юбилейный тур. Ирина Билык выступает по городам Украины с концертами к своему 55-летию. Она будет праздновать день рождения в апреле.