Находится в больнице: подруга Ирины Билык рассказала о состоянии здоровья певицы

Ирина Билык перенесла запланированные концерты из-за болезни. Подруга певицы рассказала, как чувствует себя артистка и готовится ли к будущим выступлениям.

Близкая подруга Ирины Билык Нонна Кондрашова рассказала, что сейчас певица находится в больнице. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня увиделась с ее врачом, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома,

– поделилась подруга артистки.

Нонна Кондрашова добавила, что Ирина Билык с нетерпением ждет запланированных концертов. Все они обязательно состоятся, по словам подруги певицы.

"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты запланированы в апреле во Дворце "Украина" обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", – добавила Кондрашова.



Нонна Кондрашова и Ирина Билык / Фото ТСН

Напомним, на днях Ирина Билык сообщила, что серьезно заболела. Врачи диагностировали ей воспаление легких и посоветовали воздержаться от выступлений.

Певица была вынуждена прервать юбилейный тур. Ирина Билык выступает по городам Украины с концертами к своему 55-летию. Она будет праздновать день рождения в апреле.