На фоне слухов о романе с экс-супругом Ани Лорак: Ирина Билык призналась, свободно ли ее сердце

Певица Ирина Билык поделилась подробностями своей личной жизни. Уже некоторое время в сети ходят слухи, что она встречается с бывшим мужем предательницы Ани Лорак – бизнесменом Муратом Налкакиоглу.

Артистка намекнула, что сейчас не состоит в отношениях. Так, она опровергла слухи о романе с Муратом Налкакиоглу, передает 24 Канал со ссылкой на проект "ЖВЛ представляет".

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Я сегодня могу сказать уверенно, что я – самая счастливая женщина, потому что я – свободна. Жить с мужчиной на сегодня для меня это, наверное, была бы какая-то кара. Я могу встречаться, я могу ходить на свидания. Это классно. И спасибо вам, мужчины, за предложения. Ну, я жду одного звонка. Возможно, я с ним и выйду,

– сказала Ирина Билык.

Однако певица не назвала имени мужчины, от которого ждет звонка.

В то же время Билык призналась, что сейчас сосредоточена на творчестве.

Этой весной утром встаю в 6:30, готовлю себе завтрак, своей семье. Потом думаю о своих зрителях – какая я должна быть и что я должна на сцене показать. Но одна мысль всегда меня преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть, я не хочу быть хуже. Я хочу, чтобы когда я пою известные песни, которые любят, чтобы я была сама собой, какая я есть на самом деле. Вот какой меня видят мои близкие и родные люди дома,

– отметила певица.

Ирина Билык в проекте "ЖВЛ представляет": смотрите видео онлайн

Ирина Билык и Мурат Налчаджиоглу рассказали о своих отношениях