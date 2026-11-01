Ирина Билык, Руслана и Елена Тополя: кого из украинских певиц покорили собственные продюсеры

Совместные хиты, годы работы бок о бок и чувства, которые оказались сильнее профессиональных отношений. Некоторые украинские артисты обрели любовь именно в лице своих продюсеров.

За кулисами шоу-бизнеса рождаются не только музыкальные хиты, но и романтические истории. Иногда сотрудничество между артистом и продюсером перерастает в отношения, которые длятся годами. 24 Канал вспоминает три украинские пары, которых объединили музыка и любовь.

Ирина Билык и Юрий Никитин: расстались, но еще долгие годы работали вместе

История Ирины Билык и Юрия Никитина началась в начале 1990-х. Тогда будущий продюсер познакомился с певицей на фестивале "Весенние надежды". Впоследствии он стал человеком, который помогал артистке развивать карьеру, создавать новые проекты и покорять украинскую сцену.

Профессиональное сотрудничество постепенно переросло в романтические отношения. Билык и Никитин прожили вместе около восьми лет, однако официально жениться не спешили. Продюсер позже объяснял, что в молодости не считал штамп в паспорте обязательным условием для семейной жизни.

Но даже после расставания их пути не разошлись окончательно. Бывшие влюбленные продолжили работать над музыкальными проектами, и профессиональный союз оказался значительно дольше романа. В общей сложности они сотрудничали 24 года, причем 17 из них – уже после завершения личных отношений. Такой творческий тандем стал одним из самых продолжительных в украинском шоу-бизнесе.

Ирина Билык и Юрий Никитин / Коллаж 24 Канала

Елена Тополя и Вадим Лисица: любовь, выросшая из сотрудничества

Знакомство Елены Тополи, которую публика ранее знала как Alyosha, и музыкального продюсера Вадима Лисицы произошло еще в юности певицы. Они встретились в Запорожье, а впоследствии их общение продолжилось уже в Киеве. Сначала их объединяли музыка и работа, но постепенно между ними возникли чувства.

Их история развивалась в непростых обстоятельствах. На момент сближения с артисткой Лисица был женат и воспитывал двоих детей. Впоследствии он расторг предыдущий брак и начал строить отношения с Еленой.

Продюсер неоднократно упоминал об их романе в публичных интервью. По его словам, совместная жизнь была эмоциональной, а музыка играла важную роль в отношениях. Он также рассказывал, что пара много работала над творчеством друг друга.

Однако со временем их пути разошлись. Лисица предполагал, что карьера стала для певицы важнее личной жизни. После расставания бывшие партнеры прекратили общение. Сама Елена также публично выражала несогласие с отдельными высказываниями бывшего возлюбленного, поэтому его оценку причин разрыва не стоит воспринимать как общую позицию обоих.

Вадим Лисица и Елена Тополя / Коллаж 24 Канала

Руслана и Александр Ксенофонтов: почти 31 год в браке

Знакомство Русланы и Александра Ксенофонтова также началось благодаря музыке. В 1990-х годах они встретились во время работы над творческими проектами. Александр был музыкантом и продюсером, а Руслана как раз начинала свой путь к большой сцене. Общие интересы и постоянная работа сблизили их, и профессиональное знакомство переросло в любовь.

28 декабря 1995 года пара поженилась. Причем их свадьба совсем не походила на традиционное торжество. Руслана и Александр решили не устраивать громкой церемонии и обменялись обручальными кольцами в обычной одежде. Впоследствии певица с юмором вспоминала это особенное для них событие.

Александр стал для Русланы не только мужем, но и важным творческим партнером. Он участвовал в создании ее музыкальных проектов, помогал с продюсированием и поддерживал артистку на разных этапах карьеры. Вместе они работали над музыкой, которая впоследствии принесла Руслане международное признание.

Впрочем, даже длительный брак не означает, что в нем никогда не бывает сложностей. Певица рассказывала, что в их отношениях случались серьезные кризисы, когда она даже задумывалась о разводе. Однако супругам удалось преодолеть сложные периоды и сохранить семью.

Руслана и Александр Ксенофонтов / Коллаж 24 Канала

Истории украинских знаменитостей доказывают, что любовь может появиться в самый неожиданный момент, а иногда – даже после нескольких неудачных браков. Среди звезд, которые обрели личное счастье после разводов, есть немало известных украинок