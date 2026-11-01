Ірина Білик, Руслана та Олена Тополя: кого з українських співачок підкорили власні продюсери

За лаштунками шоубізнесу народжуються не лише музичні хіти, а й романтичні історії. Іноді співпраця між артистом і продюсером переростає у стосунки, які тривають роками. 24 Канал пригадує три українські пари, яких об'єднали музика та кохання.

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Ірина Білик і Юрій Нікітін: розійшлися, але ще роками працювали разом

Історія Ірини Білик та Юрія Нікітіна почалася на початку 1990-х. Тоді майбутній продюсер познайомився зі співачкою на фестивалі "Весняні надії". Згодом він став людиною, яка допомагала артистці розвивати кар'єру, створювати нові проєкти та підкорювати українську сцену.

Професійна співпраця поступово переросла в романтичні стосунки. Білик і Нікітін прожили разом близько восьми років, однак офіційно одружуватися не поспішали. Продюсер згодом пояснював, що в молодості не вважав штамп у паспорті обов'язковою умовою для сімейного життя.

Та навіть після розставання їхні шляхи не розійшлися остаточно. Колишні закохані продовжили працювати над музичними проєктами, і професійний союз виявився значно довшим за роман. Загалом вони співпрацювали 24 роки, причому 17 із них – уже після завершення особистих стосунків. Такий творчий тандем став одним із найтриваліших в українському шоубізнесі.

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Ірина Білик і Юрій Нікітін / Колаж 24 Каналу

Олена Тополя та Вадим Лисиця: кохання, яке виросло зі співпраці

Знайомство Олени Тополі, яку публіка раніше знала як Alyosha, та музичного продюсера Вадима Лисиці відбулося ще в юності співачки. Вони зустрілися в Запоріжжі, а згодом їхнє спілкування продовжилося вже в Києві. Спочатку їх об'єднували музика та робота, але поступово між ними виникли почуття.

Їхня історія мала непрості обставини. На момент зближення з артисткою Лисиця був одружений і виховував двох дітей. Згодом він завершив попередній шлюб і почав будувати стосунки з Оленою.

Продюсер неодноразово згадував про їхній роман у публічних інтерв'ю. За його словами, спільне життя було емоційним, а музика відігравала важливу роль у стосунках. Він також розповідав, що пара багато працювала над творчістю одне одного.

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Однак з часом їхні дороги розійшлися. Лисиця припускав, що кар'єра стала для співачки пріоритетнішою за особисте життя. Після розставання колишні партнери припинили спілкування. Сама Олена також публічно висловлювала незгоду з окремими розповідями екскоханого, тому його оцінки причин розриву не варто сприймати як спільну позицію обох.

Вадим Лисиця та Олена Тополя / Колаж 24 Каналу

Руслана та Олександр Ксенофонтов: майже 31 рік у шлюбі

Знайомство Руслани та Олександра Ксенофонтова також почалося завдяки музиці. У 1990-х роках вони зустрілися під час роботи над творчими проєктами. Олександр був музикантом і продюсером, а Руслана саме розпочинала шлях до великої сцени. Спільні інтереси та постійна робота зблизили їх, і професійне знайомство переросло в кохання.

28 грудня 1995 року пара одружилася. Причому їхнє весілля було зовсім не схожим на традиційне святкування. Руслана та Олександр вирішили не влаштовувати гучної церемонії й обмінялися обручками у звичайному одязі. Згодом співачка з гумором згадувала цю особливу для них подію.

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Олександр став для Руслани не лише чоловіком, а й важливим творчим партнером. Він долучався до створення її музичних проєктів, допомагав із продюсуванням та підтримував артистку на різних етапах кар'єри. Разом вони працювали над музикою, яка згодом принесла Руслані міжнародне визнання.

Втім, навіть тривалий шлюб не означає, що в ньому ніколи не буває складнощів. Співачка розповідала, що в їхніх стосунках траплялися серйозні кризи, коли вона навіть замислювалася про розлучення. Однак подружжю вдалося пройти складні періоди та зберегти сім'ю.

Руслана та Олександр Ксенофонтов / Колаж 24 Каналу

Історії українських знаменитостей доводять, що кохання може з’явитися у найнесподіваніший момент, а іноді – навіть після кількох невдалих шлюбів. Серед зірок, які знайшли особисте щастя після розлучень, є й чимало відомих українок