Розлучення не завжди означає, що історія кохання завершилася назавжди. Іноді після розриву люди знаходять те, чого їм бракувало в попередніх стосунках, а іноді на новий початок наважуються лише через роки. Українські знаменитості теж проходили через непрості рішення, сумніви та зміни, перш ніж знову впустити когось у своє життя, розповідає 24 Канал.

Олена Шоптенко

Олена Шоптенко не планувала нових стосунків, коли познайомилася з австрійцем Крістіаном у Відні. Вони зустрілися на благодійному заході для українських дітей-переселенців, де хореографка проводила танцювальний майстер-клас, а чоловік був одним з організаторів. До знайомства з Крістіаном Олена Шоптенко вже двічі була одружена. Її першим чоловіком став танцівник Дмитро Дікусар, із яким вона побралася у 2013 році, однак у 2016 році пара розлучилася. Згодом хореографка вийшла заміж за підприємця Олексія Іванова. У 2018 році в них народився син Олексій, але й цей шлюб завершився.

Спочатку пара просто спілкувалася. Лише приблизно через пів року знайомства вони почали зустрічатися. Шоптенко не поспішала з рішеннями, адже після повномасштабного вторгнення її життя сильно змінилося, а вимушена міграція вимагала часу на адаптацію.

Навіть після освідчення закохані не поспішали з весіллям. У вересні 2026 року хореографка повідомила, що втретє вийшла заміж. Вона зізналася, що не соромиться попередніх шлюбів, адже кожен із них був свідомим рішенням і пов'язаний із коханням.

Анна Сагайдачна

Акторка Анна Сагайдачна не одразу зрозуміла, що її перший шлюб добігає кінця. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що почувалася самотньою, хоча зовні в стосунках усе здавалося спокійним. За її словами, вони з чоловіком були радше хорошими друзями, ніж закоханою парою.

Після розлучення акторка не поспішала розповідати про нові стосунки публічно. Вона зустріла іншого чоловіка, однак вирішила не розкривати його особу, побоюючись зайвої уваги та критики. Згодом Сагайдачна повідомила, що стала мамою вдруге – у грудні 2024 року в неї народилася донька.

Акторка пояснювала, що тепер хоче оберігати особисте життя від сторонніх очей. Вона не приховувала щастя, але не прагнула перетворювати нові стосунки на публічне шоу.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Знайомство Ольги Сумської з Віталієм Борисюком відбулося в театрі. На той момент акторка була одружена з Євгеном Паперним і виховувала доньку Антоніну. Проте стосунки з колегою поступово змінили її уявлення про власне майбутнє.

Сумська зважилася на розлучення й почала нове життя з Борисюком. У 1996 році вони одружилися, а згодом у подружжя народилася донька Ганна.

Їхні стосунки не були безхмарними. Акторка відверто розповідала про складні періоди та випробування, які довелося пережити парі. Однак вони залишилися разом і в 2021 році повторно відсвяткували весілля з нагоди 25-річчя шлюбу.

Ірена Карпа

Письменниця Ірена Карпа втретє вийшла заміж у 2018 році. Її обранцем став француз Людовик-Кирило Требюше. Після двох попередніх розлучень вона знову наважилася на сімейне життя, але навіть цей шлюб згодом опинився перед серйозним випробуванням.

Після початку повномасштабної війни Карпа багато часу присвячувала Україні: їздила додому, спілкувалася з військовими, долучалася до благодійних ініціатив. Чоловік відчував, що через постійну зайнятість дружини їм бракує спільного часу. У 2025 році письменниця розповіла, що їхні стосунки були на межі розлучення.

Карпа зізналася, що їй довелося докласти зусиль, аби знову приділяти увагу родині й бути присутньою в спільному житті. Подружжю вдалося пережити кризу.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук після двох розлучень знову створив сім'ю. Його третьою дружиною стала Катерина Полтавська. У грудні 2024 року в подружжя народився син Тимофій.

Першою дружиною Володимира Остапчука була Олена Войченко. Вони познайомилися задовго до його телевізійної популярності й прожили разом близько 13 років – із 2007-го до 2020 року. У колишнього подружжя народилися двоє дітей. Другий шлюб був Христиною Горняк. Вони одружилися у 2020 році, однак уже у 2022 році оголосили про розлучення.

Згодом Горняк назвала цей період свого життя "страшним", розповідаючи про складнощі у стосунках. Після завершення другого шлюбу Остапчук почав нові стосунки й знову наважився на сімейне життя.

Якщо вам цікаво, у яких українських зірок весілля стало причиною сімейних конфліктів, 24 Канал підготував окрему добірку таких історій.